La entidad, junto a la Liga Profesional, está entregando kits serológicos, mientras los clubes reclaman el test PCR, que es el único que acepta CONMEBOL, por ejemplo. La mayoría de los equipos tiene decidido pagar con sus recursos estos análisis. Boca y Argentinos comenzaron a hisopar ayer. Pocas horas después del aval obtenido por el gobierno nacional para que los equipos de Primera División retornen el lunes a los entrenamientos tras el parate por el coronavirus, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta su primera polémica: los médicos de varios clubes están en desacuerdo con la utilización de los testeos serológicos (detectan si se cursó la enfermedad) que ya está distribuyendo AFA junto a la Liga Profesional. El doctor del plantel de Estudiantes de La Plata, Hugo Montenegro, reveló el miércoles por la noche el cambio de último momento en el protocolo que se les había presentado inicialmente a los clubes respecto al que finalmente se les elevó después de la reunión entre AFA y Gobierno nacional del martes. "Los médicos de los clubes no estamos de acuerdo con esto. El test indicado es el PCR (hisopado), que figuraba en el protocolo presentado al Gobierno nacional", apuntó Montenegro. "Los testeos rápidos (serológicos) no son considerados efectivos y el problema es que hay muchos falsos positivos que dejarían jugadores aislados de manera innecesaria. No veo viable que se pueda trabajar con test rápidos. Lo ideal sería volver a los entrenamientos con los hisopados", agregó. De hecho, por esa razón, Estudiantes y Gimnasia se pusieron de acuerdo para realizar los testeos PCR en el mismo laboratorio privado, sabiendo que tendrán que pagarlos de sus arcas. "Los test que manda la AFA (serológicos) son para chequear si el jugador transitó el virus en algún momento. El club pagará los PCR para una mayor certeza y seguridad", detalló Flavio Tunessi, uno de los doctores del "Lobo", en declaraciones radiales. La decisión de AFA se habría tomado debido a que los testeos PCR tienen un costo promedio de cinco mil pesos cada uno, mientras que los serológicos son más económicos. El Secretario Ejecutivo de AFA y presidente de Lanús, Nicolás Russo, anunció que todos los kits serológicos para los testeos fueron comprados por la AFA (recibió 600 mil dólares de parte de Conmebol, 200 de los cuales son para los equipos de Libertadores) y serán repartidos entre los 24 clubes de Primera División más Tigre, pero luego también a los planteles de las restantes categorías. Esa entrega habría comenzado ayer. "Se invirtieron más de 1.500.000 dólares en todo esto", afirmó Russo. "Me extraña que el fútbol no haga de entrada los PCR, porque son los tests más seguros, los más confiables. Hay que hacer como en la NBA, arrancar con esos y luego los serológicos. En definitiva, acá se va a terminar gastando más plata", explicó el infectólogo Eduardo López, uno de los asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. En este contexto, los cincos equipos involucrados en la Copa Libertadores (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), más los cuatro de la Sudamericana (Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe e Independiente), tendrán que realizarse obligatoriamente los PCR, ya que es el único test que acepta la CONMEBOL para habilitar a los futbolistas a participar de sus competencias. ARRANCÓ BOCA En este marco, Boca Juniors fue el primer club en comenzar con los hisopados para el regreso a los entrenamientos el 10 de agosto: ayer analizó a empleados, cuerpo técnico (a excepción de Miguel Ángel Russo) y parte del equipo médico que acompañará a los futbolistas. Lo hizo en su predio de Ezeiza y utilizando testeos PCR. Hoy se espera que sea el turno de los futbolistas Xeneizes. PRIMEROS JUGADORES Argentinos Juniors se convirtió en el primer equipo en testear a sus jugadores y lo hizo tanto con los tests serológicos como PCR. "En el Polideportivo "Las Malvinas", bajo todos los protocolos correspondientes, el plantel profesional y cuerpo técnico se realizan los análisis vía PCR Real Time y serológicos", informó la institución a través de su cuenta de Twitter.



ARGENTINOS JUNIORS INFORMÓ AYER QUE EL PLANTEL PROFESIONAL Y EL CUERPO TÉCNICO SE REALIZARON LOS ANÁLISIS PCR Y SEROLÓGICOS. EL FEMENINO REGRESA EN SEPTIEMBRE Tras la reunión del martes entre el gobierno nacional y la AFA, los equipos de la Primera A Femenina habían quedados habilitados para retomar los entrenamientos a partir de la semana próxima. Sin embargo, eso no se producirá hasta el 10 de septiembre, dado que los clubes de la máxima categoría femenina decidieron postergar su retorno por diferentes razones relacionadas a la imposibilidad de coordinar todos los detalles durante este mes de agosto. "Por decisión unánime de los clubes entendemos que una fecha razonable para volver a la actividad presencial podría ser durante los primeros 10 días de septiembre (testeos y vuelta a los entrenamientos)", destacaron en un comunicado que difundió la propia AFA y que contó con la firma de Boca Juniors, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, S.A.T, UAI Urquiza y Villa San Carlos. Entre los argumentos para esta postergación, detallaron: adaptar los lugares y modos de entrenamiento a lo normado por el protocolo; implementar las medidas sanitarias y de higiene requeridas; organizar el traslado de las jugadores desde y hacia a los entrenamientos (la gran mayoría no cuenta con movilidad propia); coordinar la vuelta a nuestros clubes de las futbolistas que se encuentran en el interior del país o en el extranjero; y realizar una campaña de difusión destinada a las y los integrantes de los clubes a fin de efectuar la correcta implementación del protocolo. Mientras tanto, todavía es una incertidumbre el regreso a los entrenamientos de los equipos de la Primera B (en el que participa Puerto Nuevo) y Primera C del Torneo Femenino de AFA.

Diferencias por los testeos que propone utilizar AFA para el regreso a los entrenamientos

