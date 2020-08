Tras la reunión del martes entre el gobierno nacional y la AFA, los equipos de la Primera A Femenina habían quedados habilitados para retomar los entrenamientos a partir de la semana próxima. Sin embargo, eso no se producirá hasta el 10 de septiembre, dado que los clubes de la máxima categoría femenina decidieron postergar su retorno por diferentes razones relacionadas a la imposibilidad de coordinar todos los detalles durante este mes de agosto. "Por decisión unánime de los clubes entendemos que una fecha razonable para volver a la actividad presencial podría ser durante los primeros 10 días de septiembre (testeos y vuelta a los entrenamientos)", destacaron en un comunicado que difundió la propia AFA y que contó con la firma de Boca Juniors, Defensores de Belgrano, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Excursionistas, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, S.A.T, UAI Urquiza y Villa San Carlos. Entre los argumentos para esta postergación, detallaron: adaptar los lugares y modos de entrenamiento a lo normado por el protocolo; implementar las medidas sanitarias y de higiene requeridas; organizar el traslado de las jugadores desde y hacia a los entrenamientos (la gran mayoría no cuenta con movilidad propia); coordinar la vuelta a nuestros clubes de las futbolistas que se encuentran en el interior del país o en el extranjero; y realizar una campaña de difusión destinada a las y los integrantes de los clubes a fin de efectuar la correcta implementación del protocolo. Mientras tanto, todavía es una incertidumbre el regreso a los entrenamientos de los equipos de la Primera B (en el que participa Puerto Nuevo) y Primera C del Torneo Femenino de AFA.

Imagen ilustrativa.



AFA:

El fútbol femenino regresa en septiembre

