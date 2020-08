La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/ago/2020 Coronavirus:

Campana gestiona ante la Provincia la habilitación de los deportes individuales







El Intendente Abella comentó que lo hace porque "no solo porque favorece la recreación y la competencia, sino también porque son una fuente de trabajo". Y consideró que se tratan de actividades "que ya podrían volver", como el tenis, el golf, el automovilismo y la pesca deportiva. El intendente Sebastián Abella informó que está gestionando ante el gobierno provincial la habilitación de la actividad deportiva individual. Según detalló, "deportes como el tenis, la pesca, el automovilismo, el golf y muchos otros que se practican individualmente están en condiciones de regresar si se cumplen con los protocolos adecuados". En este sentido, también aseguró que trabaja a diario para obtener una respuesta favorable de parte de la Provincia "dado que no es una decisión que pueda tomar el Municipio". El jefe comunal enfatizó no solo la importancia del retorno de este tipo de actividades para favorecer la creación y la competencia, sino también por los beneficios económicos que conllevaría la autorización. En relación a ello, subrayó que son muchas actividades que generan ingresos y puestos de trabajo. "Cada deporte también es una industria", dijo en una entrevista periodística vía Zoom. "El deporte individual ya podría volver. Eso mejoraría las economías de muchas familias que hace más de 100 días no trabajan. Para muchos es una pasión, pero para otros es fundamentalmente un trabajo", completó.

“CADA DEPORTE ES UNA INDUSTRIA", SEÑALÓ EL JEFE COMUNAL.



Coronavirus:

Campana gestiona ante la Provincia la habilitación de los deportes individuales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar