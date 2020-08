Breves: Deportivas

ELIMINATORIAS EN OCTUBRE El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que mantiene vigente el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con una doble fecha a principios de octubre. Así, Argentina haría su debut el jueves 8 recibiendo a Ecuador, y cinco días después, el martes 13, debería visitar a Bolivia por la segunda fecha. RATIFICACIÓN Y CAMBIOS La CONMEBOL ratificó también las fechas de reanudación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y anunció un importante cambio reglamentario: permitirá, por esta edición, que un futbolista dispute las copas para dos clubes diferentes. Es decir: si antes de la pandemia jugó para un equipo y durante el parate fue transferido a otro, podrá ser incluido en el plantel sin ningún inconveniente. Además, adoptó la recomendación de FIFA y habilitará los cinco cambios por equipo durante un partido para paliar las consecuencias de un calendario ajustado y del poco tiempo que tendrán los equipos para entrenarse de cara al reinicio de la competición. VUELVE LA CHAMPIONS A partir de hoy comenzarán a completarse los Octavos de Final de la Champions League 2019/20, tras el parate que impuso la pandemia de coronavirus. Este viernes se definirán dos series: en Italia, Juventus recibirá a Lyon con la obligación de revertir el 0-1 de la idea (16.00, transmite Fox Sports); mientras que en Inglaterra, Manchester City será local ante Real Madrid con la ventaja del triunfo 2-1 obtenido en la ida en España (16.00, ESPN). Mañana sábado, en tanto, se medirán: Bayern Munich (3) vs Chelsea (0) y Barcelona (1) vs Napoli (1). Los Cuartos de Final y Semifinales se jugarán desde el 12 de agosto en Portugal. CUARTOS DEFINIDOS Ayer culminaron los Octavos de Final de la Europa League con la definición de cuatro llaves: Sevilla (Ocampos y Banega fueron titulares; ingresó luego Franco Vázquez) superó 2-0 a la Roma (Fazio y Perotti, suplentes) en partido único; Bayern Leverkusen (Exequiel Palacios titular; Alario, suplente) venció 1-0 a Rangers y redondeó un 4-1 en el global; Basilea le ganó 1-0 a Frankfurt (Abraham, titular) y liquidó 4-0 la serie; y Wolverhampton derrotó 1-0 a Olympiakos (Lovera suplente) desnivelar la llave a su favor (habían empatado 1-1 en la ida). Los Cuartos de Final comenzarán el lunes con los choques Inter vs Bayern Leverkusen y Manchester United vs Copenhague. Luego, el martes, jugarán: Wolverhampton vs Sevilla y Shakhtar vs Basilea (todos los duelos son a partido único, en Alemania, en estadio neutral). PONS, A BANFIELD El delantero Luciano Pons, una de las grandes figuras del último plantel de San Martín de Tucumán, confirmó que continuará su carrera en Banfield. De esta manera, el Ciruja, líder de la Zona B de la Primera Nacional hasta la interrupción del certamen por el coronavirus, suma una nueva baja, tras las anteriores partidas de Abel Luciatti (a Tigre) y Mauro Bellone (al Enosis Neon Paralimni de Chipre). NADAL, NO AL US OPEN El español Rafael Nadal confirmó que no participará del US Open, el Grand Slam que está pautado para comenzar el 31 de agosto en New York. "La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad", señaló a través de sus redes sociales. La baja de Nadal se suma a la del australiano Nick Kyrgios, que la semana pasada informó motivos parecidos. Entre las mujeres, la número 1 del ranking, Ashleigh Barty, también comunicó recientemente que no jugará el US Open. No son los únicos: tampoco estarán Roger Federer (por lesión), Gael Monfils, Fabio Fognini y Stanislas Wawrinka, entre otros.



Breves: Deportivas

7 de Agosto de 2020

