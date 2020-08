Un móvil reventó un neumático y se fue contra el guarda rail de la Ruta 9. Por metros no cayó a un arroyo secundario del río Luján. Dos mujeres policías lesionadas. Dos móviles del GAD con asiento en nuestra ciudad, ayer volvían de un procedimiento en Matheu, cuando en Ruta 9, pasando los puentes sobre el río Luján, uno de ellos reventó un neumático. Fue alrededor de las 9 de la mañana, cuando el conductor perdió el control del vehículo, una camioneta Dodge Ram doble cabina, deformó y pasó por arriba del guarda rail, terminando su trayectoria en el espacio verde entre la Ruta y la colectora, a la altura del kilómetro 61, pasando el camping abandonado. Lo cierto es que sólo por pocos metros, la camioneta podría haber caído desde el puente que pasa por un arroyo secundario del río Luján, lo cual podría haber finalizado en una verdadera tragedia. Sin embargo, y a pesar del percance, el destino estuvo del lado de los uniformados y el móvil del SAME que se presentó en el lugar tuvo que asistir y trasladar hasta el Hospital San José a dos mujeres policías que presentaban golpes. La camioneta quedó varada, e intervino un camión desobstructor al servicio de ABSA para poder sacarla hacia la colectora y luego ser transportada por una grúa. En la oportunidad también tuvo que ser asistido un móvil del Comando Patrulla, que en tránsito al lugar para prestar apoyo, también se despistó sobre la Ruta 9 y colisionó contra un guarda rail.

Luego del accidente, el móvil presentaba los dos neumáticos del lateral izquierdo inutilizados.

#Dato despistó un móvil del GAD al reventar un neumático, quedó de trompa en el zanjón frente al camping Rio Luján #Panamericana Km 61 a provincia. Dos oficiales personal femenino con golpes trasladadas por SAME. Un camión desobstructor ayudó a sacar el móvil hacia Colectora. pic.twitter.com/qH6StayMsC — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2020

Percance con suerte para el GAD

