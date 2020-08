De esta manera, los casos activos bajaron a 105 y los recuperados totales llegaron a 324 en la ciudad. Además, la Secretaría de Salud informó que tiene 125 tests pendientes de resultados. En Zárate confirmaron el fallecimiento de dos hombres. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 12 nuevos contagios de coronavirus y también 25 nuevas altas médicas en nuestra ciudad. De esta manera, los casos activos descendieron a 105 después de haber alcanzado un pico máximo de 118 el jueves. Con los 25 nuevos recuperados, ya son más de 300 los vecinos campanenses que lograron superar la enfermedad: la cifra llegó ayer a 324. Así, el 73,5% de los contagiados en el distrito han alcanzado el alta médica. En total, Campana acumula 441 positivos desde que comenzó la pandemia: 105 se encuentran activos, 324 se han recuperado y 12 han fallecido. Además, la Secretaría de Salud informó ayer que tiene 125 tests pendientes de resultado. Hasta el momento, desde nuestra ciudad se han enviado 2.085 muestras para análisis en estos cinco meses de pandemia y el índice de positividad es del 22,5%. O sea: solo 22 de cada 100 hisopados que se realizan han confirmado contagios. Este registro es la mitad de lo que se está reportando en Avellaneda (44,1%), el distrito de la provincia de Buenos Aires que mayor tasa de positividad presenta actualmente, superando a Quilmes (42,9%) y La Matanza (42,4%). En cambio, el índice más bajo lo tiene Pilar, con 15,2%. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer siete nuevos positivos, seis altas médicas y el fallecimiento de dos hombres de 78 y 88 años que se encontraban internados en la terapia intensiva de la Clínica Santa Clara. De esta manera, la vecina ciudad totaliza ahora 485 casos desde el inicio de la pandemia: 143 se encuentran activos, 332 se han recuperado y 10 han fallecido. Además, el Municipio anunció que tiene 201 tests pendientes de resultados. Por su parte, la Municipalidad de Escobar anunció 54 nuevos contagios y de esa manera llegó a 1.900 en lo que va de esta pandemia. También comunicó 27 nuevas altas médicas y un nuevo deceso (una mujer de 86 años, vecina de Belén). Así, Escobar presenta actualmente 996 casos activos, 855 recuperados y 49 fallecidos. Y tiene 291 muestras "sospechosas" pendientes de resultados. En tanto, Pilar reportó 51 nuevos infectados y 105 nuevas altas médicas. Así, totaliza 1.857 casos en el distrito: 653 se encuentran activos, 1.169 se han recuperado y 35 han fallecido. Finalmente, Exaltación de la Cruz indicó 14 nuevos contagios y acumula ahora 178 positivos totales. De esa cifra, 47 casos se encuentran activos, 125 se han recuperado y 6 han fallecido. Además, informó otros 78 en estudio.

EL RESUMEN DE LA SITUACIÓN MUNICIPAL DESDE COMIENZOS DE LA PANDEMIA.





EXALTACIÓN AVANZA A FASE 4 El Intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, confirmó que el municipio pasará a Fase 4 desde el lunes 10. Esto "habilitará numerosas actividades que hasta ahora estaban prohibidas, aunque siempre bajo estricto cumplimiento de protocolos sanitarios", remarcó a través de las redes sociales. "Desde la semana que viene se autorizarán salidas recreativas, el trabajo de personal doméstico, gastronomía con clientes dentro del local y construcción en obras particulares. En todos los casos es imprescindible atender normas de cuidado, especificadas en los protocolos", agregaron desde el Municipio. En tal sentido, las autoridades de Exaltación de la Cruz apelaron a "la responsabilidad de todos, ya sea para quienes brindan una actividad comercial, como para los vecinos". Este pase a la Fase 4 de Exaltación se demoró debido al brote de casos que ha tenido el municipio en las dos últimas semanas. Si bien nunca fue confirmado oficialmente, se habría debido a reuniones sociales que se dieron en distintos puntos del distrito, especialmente por el Día del Amigo. "Los cuidados individuales son los que garantizarán la permanencia en esta nueva fase. Caso contrario, no se descarta retrotraer la situación", advirtió finalmente la Municipalidad. ZÁRATE RETOMA LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS La Municipalidad de Zárate informó ayer que habilitó la reanudación de las actividades religiosas en el partido. "En el marco de la emergencia sanitaria se dispuso dos días para esta práctica: los sábados de 14 a 19 horas y los domingos de 9 a 19", explicó. A su vez, el municipio aclaró que las actividades deberán respetar el protocolo vigente y que se entiende por entidades de culto a todas aquellas instituciones religiosas reconocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que desarrollen actividades dentro del espacio físico correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Además, remarcó que "no se permitirá ningún tipo de celebración religiosa que implique la concurrencia masiva de personas" y recomendó la transmisión vía streaming de estos eventos. Por eso detalló que "el ingreso de feligreses a los establecimientos religiosos sólo se permitirá con el fin de realizar oraciones, siempre que no se exceda el tercio de la capacidad del lugar" y "por turnos de 20 minutos, dejando un tiempo de 10 minutos para limpiar e higienizar el lugar antes de que ingresen nuevas personas". #Dato Este viernes, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de# Campana confirmó 12 nuevos positivos y 25 nuevas altas. Así, la ciudad superó los 300 recuperados y el número de casos activos descendió después de haber alcanzado un pico de 118. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/WP4u4SQDaZ — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2020

Coronavirus:

12 nuevos contagios y también 25 altas en Campana

