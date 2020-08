Casaretto remarcó la importancia de respetar protocolos sanitarios en el HCD

Este pedido surgió luego que previo a la sesión ordinaria de este jueves, un importante grupo de vecinos asistieron al Salón Blanco para manifestar sus problemáticas e inquietudes poniendo en riesgo la salud tanto de ellos, como de los integrantes del cuerpo. La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, solicitó responsabilidad en la utilización de las instalaciones del cuerpo en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19. Este pedido surgió luego que previo a la sesión ordinaria de este jueves, un importante grupo de vecinos asistieron al Salón Blanco para manifestar sus problemáticas e inquietudes poniendo en riesgo la salud tanto de ellos, como de los integrantes del cuerpo. "Este es el recinto de la democracia y siempre lo va a ser, pero estamos atravesando una emergencia sanitaria que no nos permite sesionar con público presente; y mi responsabilidad es hacerlo respetar", indicó. Además, manifestó que "todas las medidas de bioseguridad que tomamos en el cuerpo son para cuidar tanto a los vecinos y a todos los integrantes del cuerpo a fin de prevenir posibles contagios de Coronavirus". "Una de esas medidas es que no podemos sesionar con la participación de personas, motivo por el cual, mejoramos la transmisión en vivo por el canal de Youtube para que los vecinos las puedan seguir desde sus casas", enfatizó Casaretto. Al referirse a la presencia del grupo de vecinos dijo que "les transmití a los vecinos que no podían estar en el recinto porque era peligroso ya que eran muchos, sumados a los concejales y la prensa, nos habíamos amontonado muchas personas sin respetar distanciamiento social". Además, explicó que invitó a su despacho a una representante para conversar con ella, que le explicara bien la situación y le entregara las notas que ellos habían escrito. "Mi objetivo era que uno o dos representantes del grupo vecinal se reúnan con los presidentes de los bloques para conversar sobre la problemática respetando los protocolos sanitarios, pero lamentablemente la situación era violenta y agresiva y era muy difícil hacerse entender", concluyó Casaretto.

Casaretto remarcó la importancia de respetar protocolos sanitarios en el HCD

