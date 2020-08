Los ediles Mariela Schvartz, Karina Sala, Romina Buzzini, Ernesto Meiraldi y Ángela Medina resaltaron la forma con la que se desarrolló la primera sesión de agosto. Los concejales de Juntos por el Cambio destacaron el consenso que se logró en los proyectos que se trataron sobre tablas en la primera sesión ordinaria de agosto del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Así lo hicieron los ediles Mariela Schvartz, Karina Sala, Romina Buzzini, Ernesto Meiraldi y Ángela Medina al referirse en conferencia de prensa a los proyectos aprobados. Esto incluye la posibilidad de rever la forma de pago de tasas municipales a través de una moratoria o quita de intereses y cuotas, como así el pedido a los comercios que venden sus productos a través de plataformas digitales que dispongan sus instalaciones sanitarias para trabajadores del sector. Además, se consen-suaron proyectos vinculados a la asistencia y acompañamiento a los gimnasios, centros de entrenamiento, natatorios, canchas de fútbol e institutos de danza que, desde el inicio de la pandemia por Covid-19, quedaron inhabilitados para trabajar. Sobre el último proyecto mencionado, Schvartz aseveró que "desde el bloque estamos muy preocupados por la inactividad de estos sectores de la ciudad, por ello es fundamental que el Gobierno Provincial les brinde ayuda económica y envíe los protocolos de bioseguridad para que ya estén preparados para el momento de la reapertura". En este sentido, también remarcó que el Municipio los está acompañando de forma integral con la eximición de tasas como también con asesoramiento y escucha para que puedan afrontar de la pandemia de la mejor manera posible. Por su parte, Sala remarcó las acciones que viene encarando el Municipio para acompañar a los contribuyentes de monotasas a través de eximiciones, como también a aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad comercial no sea esencial y solicitaron la eximición de tasas, mientras que para las personas que entraron en mora durante el 2020 se está analizando un plan de pago para que puedan regularizar su situación. "Por ello, consideramos acompañar el proyecto de comunicación de la concejal Stella Giroldi, que le propone al Departamento Ejecutivo crear un plan de pago por las deudas que se pudieron generar en este contexto". Y agregó: "Acompañamos esta iniciativa, no solo porque es una realidad, sino que el Municipio está trabajando en el tema desde el primer día e incorporar nuevas ideas y trabajar en conjunto nos pareció muy loable". En tanto que, Buzzini apeló a la solidaridad de los comerciantes para que "llegada la oportunidad le presten sus instalaciones a los trabajadores de empresas de delivery, siempre y cuando haciendo cumplir los protocolos preventivos vigentes". Por ello, sostuvo que "tenemos la voluntad de apoyar a los empleados de Delivery Ya para contribuir con un ambiente más cómodo de trabajo, por ello le pedimos a la colaboración de los comerciantes". A su turno, Meiraldi se refirió a su repudio a la rotura de las silo bolsas ya que "del su contenido se puede sacar el 33% para impuestos, de manera tal, que al destruirse los granos, no solamente se está afectando al agricultor, sino que también a la economía del país". "Yo creo que detrás de todo esto existe un interés político, por ello consideramos importante que haya una mayor acción de las autoridades, tanto del Presidente como del Gobernador bonaerense", manifestó. Al referirse al servicio de salud mental, explicó que la Secretaría de Salud está reacomodando la actividad para brindar una mejor atención a los vecinos, a los trabajadores de la salud y a los contagiados de Covid-19. Y Medina manifestó que "la forma en la que se desarrolló la sesión nos hace sentir que de verdad se empieza a trabajar de una manera más democrática, donde cada uno puede exponer sus ideales y escuchar al otro sin agredirse".

Desde Juntos por el Cambio:

Destacan el consenso de los proyectos tratados sobre tablas en el HCD

