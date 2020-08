P U B L I C



AUMENTO DE COMBUSTIBLES El Gobierno está evaluando permitir que YPF aumente los precios de la nafta y el gasoil ya que, según las refinadoras, los valores están atrasados por lo menos en un 10%. El mercado de combustibles no está regulado por el Estado -como sí sucede con las tarifas de gas y electricidad-, pero los gobiernos inciden sobre el precio a través de YPF, que tiene aproximadamente el 55% de participación en el despacho de nafta y gasoil. El presidente de la petrolera con control estatal, Guillermo Nielsen, señaló que los precios tienen "un atraso significativo". Su declaración llegó luego de que el miércoles, el presidente Alberto Fernández admitiera que hay "algún problema con el tema de las naftas". "Por ahora están congeladas, pero ahí tenemos un problema que estamos hablando con YPF", dijo en una entrevista, y lo diferenció de las tarifas eléctricas y de gas, que "hasta fin de año no van a tener cambios". TAMBIÉN LA TELEFONÍA Tras la finalización del congelamiento de tarifas, las empresas de telefonía celular anunciaron este viernes que desde septiembre aplicarán incrementos que en promedio serán del 11% y también habrá ajustes en los servicios de Internet. El 31 de agosto vence el acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y las empresas de telefonía y por eso las compañías ya empezaron a notificar a los usuarios de estos incrementos, que dependerán del servicio que cada cliente posee. Las empresas aclararon también que los planes reducidos y complementarios surgidos a raíz de la pandemia de Covid-19 seguirán vigentes. FISCAL EN LA MIRA El fiscal Santiago Terán, quien fue criticado por el Gobierno por haber propuesto que las víctimas de violencia de género porten armas de fuego, presentó un pedido de licencia por enfermedad prolongada hasta fin de mes. No obstante, esa solicitud del fiscal no frena automáticamente el inicio del trámite de la comisión especial de jurado de enjuiciamiento que se abrió en su contra. En tanto, el personal médico del Poder Judicial deberá evaluar la certificación presentada por Terán y determinar si está acreditado el pedido de licencia que le impide cumplir con su trabajo. Este viernes, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había criticado a Terán por su propuesta y dijo que esa iniciativa "es no comprender la situación" y muestra "la falta de capacitación y la desigualdad de género que existe en la Justicia". CORONAVIRUS INTERNACIONAL En Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 generó 160.976 víctimas fatales, con 4.925.675 casos confirmados hasta el momento. Por su parte, Brasil sigue en situación crítica con 99.572 decesos y 2.962.442 personas contagiadas. En el tercer lugar del ranking mundial se mantuvo India, con 2.027.074 pacientes infectados en total y 41.585 fallecidos, de acuerdo con datos oficiales compilados por la casa de altos estudios estadounidense. Rusia figura en el cuarto lugar, con 875.378 contagios y 14.698 decesos, en tanto, Sudáfrica se mantenía en el quinto puesto, con 545.476 casos positivos y 9.909 víctimas fatales. México aparece después con 462.690 infectados y 50.517 fallecidos, mientras que luego vienen Perú, el país sudamericano más complicado después de Brasil, con 455.409 casos y 20.424 fallecidos, y Chile, que hasta el momento registró 368.825 contagios y 9.958 decesos. TRAGEDIA EN LA INDIA Un avión se estrelló en el aeropuerto de Calicut, en el sur de la India, con 191 pasajeros a bordo. La aerolínea que operaba el vuelo era Air India Express y provenía de Dubai. La aeronave se disponía a tomar tierra cuando ha impacto de forma violenta contra el suelo sobre las 19.40 horas (hora local). Se desconocen las causas de dicho sucesos, aunque los medios locales apuntan que pueda deberse a la baja visibilidad originada por las fuertes lluvias en la zona. El aparato, un Boeing 737, se ha partido en dos, pero según Rajiv Jain, portavoz del Ministerio de Aviación Civil, no se ha incendiado. "Desafortunadamente, 16 personas han perdido la vida. Ofrezco mis condolencias a sus familiares y rezo por la pronta recuperación de los heridos", dijo el ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri.



8 de Agosto de 2020

