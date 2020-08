Las reuniones sociales son "el mecanismo de expansión de la cantidad de casos"

Así lo manifestó ayer el ministro Ginés González García. La historia del "paciente 41" en Santiago del Estero. Los brotes de contagio de coronavirus detectados en las últimas semanas en el país tienen su origen en "alguna reunión social", advirtió ayer el ministro de Salud, Ginés González García, quien también señaló que la mayor cantidad de casos positivos reportados está en sintonía con el aumento de los testeos. El funcionario subrayó que en el país los casos aumentan "un poquito todos los días", por lo que señaló que "no hay nada que supere al cuidado personal de cada uno y al cuidado colectivo". En declaraciones a A24, González García remarcó: "Todas las explosiones de brotes de contagio que registramos en las últimas semanas tiene origen en alguna reunión social, ese es el mecanismo de expansión de la cantidad de casos". EL CASO DEL "PACIENTE 41" Con 40 casos totales, la situación en esta pandemia en Santiago del Estero estaba controlada. Hasta que se conoció la historia del "paciente 41": un hombre de 52 años que, a pesar de presentar síntomas de coronavirus, concurrió a una fiesta por el Día del Amigo, dos asados, juntadas familiares y cenas. Así, este empleado público generó un brote que modificó las estadísticas en Santiago del Estero, que ayer, por ejemplo, reportó 29 nuevos positivos y superó los 100 totales. Esto provocó que en el Departamento Capital y en La Banda se debieran restringir horarios de circulación y extremar las alertas sanitarias. Días atrás, al hacer el anuncio de esta medida, el gobernador Gerardo Zamora, visiblemente enojado, cuestionó la "irresponsabilidad" del contagiado que generó el borte. "Este caso, el 41, es todo lo que no tiene que ocurrir", afirmó. Y luego agregó: "Anduvo en asados, reuniones, no se privó de nada". Ayer, tras conocer nuevos positivos en el territorio, el mandatario provincial señaló: "Estamos en una situación epidemiológica muy complicada y no hay margen para incumplir ninguna de las medidas preventivas para evitar una más fuerte propagación del virus".



