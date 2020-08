Otra vez se reportaron más de 7 mil contagios en Argentina

La cifra de este viernes no fue récord, pero casi: 7.482 nuevos positivos. La provincia de Buenos Aires sí registró un nuevo pico: 5.200 casos. En tanto, se informaron otras 160 muertes y Argentina llegó así a las 4.411 víctimas fatales. Este viernes, por tercera jornada consecutiva, Argentina reportó más de 7 mil nuevos contagios de coronavirus y, así, el avance de la pandemia en nuestro país se hace cada vez más marcados. Además, también fue elevado el número de fallecimientos confirmado ayer: 160. En cuanto a los positivos, la cifra no fue récord: el registro de 7.482 nuevos infectados quedó apenas por debajo de los 7.513 detectados el jueves. De esta manera, el país acumula ahora 235.677 contagios desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, el 56,7% es por circulación comunitaria; el 27% es por contactos estrechos; y el 0,5% es importado (el resto se encuentra en investigación epidemiológica). En cuanto al detalle por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires sí alcanzó un nuevo récord propio: 5.200 contagios, una cifra superior a cualquier registro nacional previo al 21 de julio pasado. Y que ayer representó el 69,5% de todos los casos del día. De esta manera, el total de positivos bonaerenses se elevó a 144.307 desde que comenzó la pandemia. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires reportó 200 positivos menos que en las últimas dos jornadas: ayer sumó 1.237 y, así, ahora totaliza 68.217. Con estos números, estos dos territorios reportaron el 86% de los casos nacionales. En el resto de las provincias, cuatro volvieron a estar por sobre el centenar de positivos, ratificando los brotes que están atravensado: Córdoba (162 ayer; 3.157 en total); Santa Fe (134; 1.912), Mendoza (124; 1.918) y Río Negro (105; 2.771). Por su parte, Chaco (77; 3.949) se acercó a los cuatro mil casos totales, mientras que Jujuy superó los tres mil (70; 3.026). En los demás territorios del país se presentaron los siguientes números: Tierra del Fuego (85; 897), Santa Cruz (64; 699), Entre Ríos (57; 1.056), Salta (54; 471), Neuquén (42; 1.418), La Rioja (29; 477), Santiago del Estero (29; 105), Tucumán (9; 357), La Pampa (7; 177), Corrientes (4; 204), Chubut (2; 311) y San Luis (1; 33). En tanto, Catamarca, San Juan, Formosa y Misiones no ha agregado casos a sus estadísticas. 160 MUERTES La cifra de fallecimientos informada ayer por el Ministerio de Salud tampoco fue récord, pero nuevamente fue elevada: ayer se registraron 160 decesos y las víctimas fatales ascienden ahora a 4.411 en el acumulado desde que comenzó la pandemia. En el reporte matutino se comunicaron 40 nuevas muertes: 24 hombres (18 de la provincia de Buenos Aires, dos de Salta, uno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de Chaco, uno de La Rioja, y uno de Santa Fe) y 16 mujeres (once bonaerenses, dos porteñas, dos chaqueñas y una santafesina). En tanto, en el informe vespertino se reportaron otros 120 fallecimientos: 80 hombres (56 de la provincia de Buenos Aires; 12 de CABA; 5 de Córdoba; 2 de Mendoza; 2 de Salta; 1 de Entre Ríos; y 1 de Neuquén) y 40 mujeres (22 bonaerenses, 11 porteñas, 4 cordobesas, 2 chaqueñas y una rionegrina). CAMAS UTI Finalmente, el Ministerio de Salud señaló ayer que son 1.293 las personas contagiadas en el país que se encuentran internadas en terapia intensiva (+48 respecto al jueves). En tanto, la ocupación de camas de adultos de terapia intensiva llegaba ayer al 56,5% (-0,1%), mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires es del 66% (-0,5%).

EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE DETECTÓ EL 69,5% DE TODOS LOS CASOS INFORMADOS AYER.



Otra vez se reportaron más de 7 mil contagios en Argentina

