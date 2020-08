P U B L I C







Arturo Remedi

"Ante la pandemia y el hambre, los movimientos sociales dan ejemplo de unidad" expresó Guillermo Varela de "Somos Barrios de Pie". La semana pasada llegó a Campana, al barrio Lubo y otros aledaños el Plan DetectAR (del Ministerio de Salud de Nación) para control sanitario por la pandemia de Covid 19. Sobre esta experiencia, Guillermo Varela del movimiento social "Somos Barrios de Pie" sostiene que "quedó plasmado allí, en la práctica el Comité de Crisis que se viene reclamando". "Allí nos encontramos trabajando, en la barranca del Lubo , en La Esperanza, Don Manuel, La Tablita, el Frente de Todos en conjunto, concejales y diputada provincial, los Movimientos Sociales (Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, MTE, CCC, Martin Fierro, ollas independientes), el ejecutivo municipal, Carlitos Gómez ex concejal del vecinalismo, en definitiva todos". "Todos en función de encarar mejor las necesidades de los barrios populares de Campana". Este Comité tendría la función de articular, ante la gravedad de la situación, las acciones de asistencia del Municipio, junto a la oposición política y a los Movimientos Sociales. Varela puntualizó que hay cuatro temas centrales que debe encarar el Comité de Crisis conformado por los sectores antes nombrados para "superar la crisis que dejaron los años de macrismo, ahora agravada por efecto de la pandemia". El primero el Sanitario, "no hay un aislamiento efectivo y hay que trabajar sobre esto, hay que insistir en el uso del barbijo, del distanciamiento, se deben hacer barbijos en emprendimientos por barrio, para evitar la propagación del virus". "Es necesario que la gente del barrio conozca la iglesia evangelista del Lubo, que ahora es centro de aislamiento… la gente no quiere aislarse por temor a los robos… en los centros de aislamiento debe haber seguridad, comida etc.". El segundo es el Económico," el plato de comida, todos los comedores deben tener mercadería para cocinar y tener como alimentar a la gente del barrio". A través de Anses se debe trabajar para que el IFE se pueda garantizar a todos los que lo necesitan… además que los trabajadores de los comedores tengan ingresos". "El municipio debe ayudar a generar emprendimientos laborales para la post pandemia". Por otro lado el referente barrial aseguró que "se deben coordinar los programas de ayuda de Nación y Provincia con el Municipio". El tercer punto son los Servicios "la luz cortada… no hay medidores, ni medidores con tarjeta, no sabemos cuantos vecinos hay con tarifa social para la luz,… hay transformadores que explotan por sobrecarga…". "No hay agua en la barranca del Lubo, y la gente no tiene plata para agua mineral o botellones… el agua en Campana no es apta para el consumo… esto también debe ser parte del trabajo del Comité de Crisis". Por último Seguridad, "tuvimos que cerrar comedores por los tiros, por la violencia que hay por la inseguridad". "Los policías están poco preparados, con solo seis meses de entrenamiento… hace falta mas capacitación y quizás otra fuerza de seguridad en el Lubo por la enorme violencia que hay…, puede ser una posta de Gendarmería, la policía no lo resuelve el problema". En Las Praderas, San Felipe, Otamendi, la situación de inseguridad es un gran problema…incluso "un compañero de una colaboradora nuestra, fue asesinado de un tiro en el estómago, por un hecho violento en uno de los barrios". "Es necesario y vital el Comité de Crisis para poder poner a la gente como prioridad, antes que listas y puestos…eso demostraría madurez política". "Los Movimientos Sociales son la llave para llegar a los barrios y a su gente, ya que con su actividad han venido sosteniendo las ollas, incluso en pandemia arriesgando la salud, atendiendo a la gente aislada y a los casos sospechosos de Covid" concluyó Varela.

Opinión:

La conformación de un Comité de Crisis

Por Arturo Remedi

