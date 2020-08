Olga García

Presenciamos otro momento de definición profunda: cómo actúa nuestra nación en relación al endeudamiento impuesto por la oligarquía. Su objetivo no era desarrollista sino de disolución absoluta de las posibilidades de cierta independencia económica. Sus metas coinciden con la concentración que predomina en el mundo actual. En Argentina esto provocó un fracaso terrible, los dólares no se utilizaron para el desarrollo de la producción. Presenciamos tremenda fuga de capitales que quedaron en manos de ese sector concentrativo. A los poderosos no les preocupa la devastación del planeta ni las abundantes muertes provocadas por la pandemia. Tienen un desprecio profundo sobre los que están debajo en la escala social. Dominan la mayor parte del poder mediático que afecta profundamente la subjetividad de amplios sectores. Quieren ignorar al populismo que odian en su espacio que anula la importancia de lo humano en el pueblo. Nuestro gobierno acaba de romper una barrera mediante un acuerdo y esto abre puertas hacia proyectos. La política nacional tendrá posibilidades más amplias de producción, mercado interno y exportaciones. La CGT y la CTA han expresado su apoyo en este momento superando algunas divergencias, consideran la posibilidad de recuperación. El mundo está en crisis pero no afecta a todos por igual. En nuestro país sufren profundamente los desocupados que ascienden actualmente a diecisiete millones. El Gobierno Nacional camina hacia un futuro que prioriza el cuidado de la salud, el nivel de ingresos, la actividad económica y los derechos humanos. Está desarrollándose un proyecto de moratoria impositiva y previsional que tiende a proteger a los sectores sociales afectados. El objetivo de Alberto y Cristina se centra en la transformación de la realidad que enfrentan en nuestra Argentina, en la construcción de una patria más soberana y más justa.

Nuestro camino; soberanía y justicia

Por Olga García

