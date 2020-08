La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/ago/2020 Opinión:

Un primer paso

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Finalmente el gobierno logró el buscado acuerdo con los fondos de inversión poseedores de los bonos de la deuda pública nominados en dólares bajo legislación extranjera lo que significa un ahorro de 37.700 millones de dólares. Quizás lo más interesante de lo acordado es que los pagos que la Argentina deberá realizar en los próximos cuatro años bajaron de 63.664 a 6.116 millones de dólares. Es evidente que el gobierno consiguió un muy buen acuerdo pese a los esfuerzos de la prensa canalla para que fracasara y que ahora tratan de ningunearlo como siempre sin ajustarse a la verdad. Primero aconsejaban aceptar la propuesta de los fondos. A medida que la negociación avanzaba y obligaba al gobierno a prorrogar los plazos vaticinaban el tan temido default al que nos llevaba la supuesta irresponsabilidad del Ministro Guzmán y finalmente al lograrse el acuerdo estos autodenominados expertos pontifican que se hubiera podido conseguir mejores condiciones. Ahora el ejemplo es Ecuador que si bien obtuvo una quita mayor del capital aceptó un interés mucho más alto lo que en definitiva significa que los ecuatorianos terminarán pagando más que nosotros. Una vez más estos opinadores quedaron en evidencia. En realidad trabajan para infectar a la población y no precisamente lo hacen gratuitamente. Debemos tener en cuenta que el logro conseguido es un primer paso que permite disponer de una enorme cantidad de recursos que habrá que ver en que se los utiliza. No olvidemos que todavía falta renegociar la cuantiosa deuda con el FMI. En esa negociación podremos comprobar si es cierto que ese organismo de crédito ha cambiado, ahora que está bajo el mando de su directora general, la búlgara Kristalina Ivanova Gueorguieva. Ojalá el Fondo no pretenda imponernos los mismos condicionamientos de política económica como ha hecho hasta ahora y que han provocado la catástrofe en que nos encontrábamos al finalizar el gobierno macrista. Este acuerdo también permite renegociar la cuantiosa deuda de nuestra provincia heredada de la gestión de María Eugenia Vidal cuyos vencimientos se concentran en un 80% de acá a 2025 y el 84% del total está nominada en moneda extranjera. Este exitoso primer paso también debe servir para convencernos que con los apoyos necesarios se puede enfrentar a los poderes fácticos, tanto económicos como comunicacionales y obtener buenos resultados. Para conseguir esta beneficiosa reestructuración de la deuda sirvió y mucho el apoyo de países, instituciones internacionales y personalidades. Para los problemas domésticos es imprescindible el apoyo popular de todos aquellos que han sufrido en carne propia los estropicios del neoliberalismo que nos gobernó durante cuatro años. Como sabemos queda una gran cantidad de problemas a resolver cuya solución se enfrenta a una oposición que no duda en utilizar cualquier medio para lograr la conservación de sus privilegios, incluso llegando a manifiestas indecencias. Para que la pospandemia sea mejor que la prepandemia se torna imprescindible una profunda reforma del poder judicial y del sistema financiero, la puesta en vigencia de la ley de medios, un más equitativo régimen tributario y fundamentalmente una más justa distribución de la riqueza, entre tantas otras cosas. En definitiva se trata de conseguir una profundización de nuestra democracia para lograr una mejor sociedad donde por ejemplo no suceda que una movilización en reclamo de justicia por Santiago Maldonado y por Facundo Astudillo Castro sea reprimida por la policía de la CABA y curiosamente cuando durante varias marchas anti-cuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles esa policía ni siquiera apareció. PD: Chau Rosa García. Exquisita cantora que no olvidaremos. Gracias por los hermosos momentos que nos has hecho vivir.

