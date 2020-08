Hugo Del Teso

La primera Cáritas fue creada el 9 de noviembre de 1897 en Alemania. En Argentina se constituyó en los años 50, con 3500 parroquias, capillas y centros misionales y 32000 voluntarios. Los principales destinatarios de esta entidad son los más pobres y excluidos. Sí, Cáritas es mucho más es mucho más que la bolsa de alimentos, el ropero o la alcancía de la parroquia. Es amor cercano que cuida, incluye y transforma la vida de las personas o comunidades en situaciones de pobreza. Por primera vez en Argentina unos magistrados han señalado en una sentencia la complicidad de la cúpula de la iglesia católica con los crímenes de lesa humanidad cometidos en la sangrienta dictadura cívico militar que gobernó de facto de 1976 a 1983, según Ley 14910, donde desaparecieron 30000 personas. Los magistrados hablan de indiferencia, pero también de convivencia con el aparato represivo; fundamentalmente en lo que respecta a los ataques al movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Me gustaría saber los nombres de algunos posibles desaparecidos de Cáritas en esa época. "Es conmovedor ver la participación de donantes y voluntarios. Solo tenemos palabras de agradecimiento y renovado compromiso para que esa ayuda, se convierta en alivio y esperanza para millones de argentinos pobres que necesitan asistencia y contención. Dios es un buen pagador y derrama sus bendiciones", expresó monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas Argentina. Loable actitud de esa institución, que justifico pero que no comparto totalmente, pues se le pide al pueblo que siempre da (pues sabe de sufrimientos, hambre e injusticia) pero no se exige a los dueños mundiales. El 1% más rico del planeta tiene tanto como el otro 99%, aproximadamente unos 7700 millones de personas. Acá en argentina somos 45 millones. Las 50 mayores fortunas (muchas mal habidas) sólo por el valor de patrimonio declarado suman U$S 46.600 millones. Bulgueroni, Galperín, Rocca, Pérez Companc y Roemmers encabezan la lista y suman entre los cinco U$S 18.200 millones. Alguien" dijo alguna vez: "desprecio la caridad por la vergüenza que encierra".

Opinión:

"Hoy le toca a… Cáritas"

Por Hugo Del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar