SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Humano, reencuentro con el alma perdida, gran cáliz de iluminación, sabiduría universal. Camino espiritual al que pocos pueden acceder. Libre elección, libre albedrío. DIA 14 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 13 LIMI. 6 TO DE LA SEGUNDA HEPTADA (BLANCA) DE LA LUNA MAGNETICA DEL MURCIELAGO DÍA LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR -PURIFICA. KIN 132 - HUMANO 2 - guiado por la SEMILLA. TONO 2 QUE NOS MARCA EL DESAFÍO DE ESTOS 13 DÍAS. Es el camino, el camino de la libre elección, es la sabiduría. Está energía de LIBERTADES, nos desafía estos 13 días a poder madurar en nuestras elecciones, que sean nuestras elecciones las que nos hagan flexibles, libres, que nos permitan dejar todo atrás y vivir el momento con alegría, con optimismo. AL HUMANO 2, lo guía la semilla, que nos pide que para poder lograr esto , trabajemos con nuestras relaciones familiares, romper con las estructuras impuestas que nos pesan, que nos abruman ,que no nos gustan y que cargamos a pesar de eso, esa semilla, empuja al humano a elegir libremente para salir de eso, para romper con patrones sociales que nos asfixian y nos controlan, y no nos dejan SER. La Luna como energía oculta vibrando todavía en la columna central del Tzolkin, nos ayudará a canalizar la emociones que nos tiran para abajo, limpiando nuestro campo emocional podremos recuperar el optimismo. En su peor versión es Energía de autoritarismo, de estructura, que cada cosa esté en su lugar, sin dar espacio a la elección. Ojo hoy con el despotismo y los excesos de mandar. Estos 13 días puede haber cortes de camino y llegadas tarde. La Energía siempre está dispuesta en positivo, de nuestro equilibrio interno depende como se encamina. El humano ayuda, rescata, hace justicia. Armonicémonos para canalizarla en su mejor versión. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

