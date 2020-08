La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/ago/2020 Encuentros musicales de forma virtual







El vecino campanense Martín Costamagna para no perder contactos con sus amigos, realiza covers virtuales. "Es una forma de escaparle al encierro y despejar la mente con música que para mi vida es imprescindible". En Cuarentena obligatoria y a raíz del confinamiento obligatorio el vecino campanense Martín Costamagna se preguntó como muchas otras personas: ¿Cómo hacer para pasar este momento? Muchos deciden mirar series, películas, hacer cosas en casa. Así como otros experimentan el uso de las redes sociales y cómo generar actividades a partir de allí. "El encierro potenció la ansiedad, acostumbrado a ensayar con mi banda Cada Loco Con Su Tema había un faltante" comenta Costamagna. Para no perder contacto con sus amigos, encaró un par de covers y los trabajan entre todos. Para cada canción se elige hasta seis músicos, se selecciona el tema, cada cual los graba sobre el tema original y Martín se encarga de la edición del audio y el video. "Es un trabajo que lleva su tiempo pero es una forma de escaparle al encierro y despejar la mente con la música que por mi manera de ver la vida es imprescindible" agrega. El último cover realizado fue el martes donde Martín junto a Pablo Olivera y Mapu García realizaron la canción Silencio de Los Tipitos. Luego los vecinos pueden escuchar las demás canciones realizadas en el canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCcz67YGDtGSepHNnq D7GwNQ ) Temas como "Traicionero" de la banda musical "La Beriso", interpretada por Martín Luis Costamagna (Voz), Fabricio Bagnarol (Guitarra), Fabricio Guzzon (Bajo), y Franco Badaracco (Batería). Luego "Por Mil Noches" de "Airbag", interpretado por Martín Luis Costamagna (Voz), Rich Chesini (Guitarra), "Loco Tu Forma De Ser" de "Los Auténticos Decadentes", interpretado por Martín Luis Costamagna, Bruno Ponce De León (Percusión), "Tan Lejos" de "No Te Va a Gustar", interpretado por Martín Luis Costamagna (Voz), Pablo Olivera (Coros y Teclados), Federico Vega (Guitarra), Claudio Tortonessi (Saxo), Neri Robledo (Saxo), Sergio Mapu García (Batería), "Tan Perfecto Que Asusta" de "Callejeros" interpretado por Martín Luis Costamagna (Voz), Federico Vega (Guitarra) y el "El Tiempo No Para" de "Bersuit Vergarabat", interpretado por Martin Luis Costamagna (Voz), Leandro Dufour (Cajón Peruano). En medio de la pandemia originada por el Coronavirus, cantantes, artistas y ciudadanos de a pie han dado rienda suelta a su creatividad y talento elaborando canciones y videos que comparten en las Redes Sociales, como si de un bálsamo musical se tratara: una medicina a base de ritmo y compases para "curar las heridas" físicas y emocionales de esta crisis sanitaria mundial que pasará a la historia.

Último cover realizado esta semana







Martín Costamagna para no perder contacto con sus amigos, encaró un par de covers y los trabajan entre todos.



