Día Internacional del Orgasmo Vulvar

Desde el año 2006, cada 8 de agosto celebramos el Día Internacional del Orgasmo Vulvar. Todo empezó en un pequeño pueblo de Brasil, Esperantina, cuando en un estudio de la Universidad Federal de Piauí, se descubrió que el 28% de las mujeres no lograban llegar a su orgasmo, considerándolo un problema de salud pública; desde ese momento se realizan actividades para poder concientizar, educar e informar sobre los beneficios que el orgasmo tiene sobre la salud general. El orgasmo es una descarga corporal generalizada, que se expresa por contracciones rítmicas, sumamente placentera, que libera la tensión acumulada durante la excitación. Es una de las etapas de la respuesta sexual, aunque no debiera tomarse como el objetivo único de una relación sexual No hay dos orgasmos iguales y, mucho menos, que sean originados por el mismo estímulo. Cada cuerpo, cada persona, tiene un mapa erótico diferente, por eso es muy importante que cada persona sepa que estímulos le resultan más excitantes, qué cosas le gustan más, para poder sentir placer de manera más efectiva y poder lograrlo. Hay muchísimas zonas corporales que nos pueden excitar y las fantasías son clave; pero tenemos un órgano cuya única función es el placer: el clítoris. Sólo en su glande (porción visible en la región superior de la vulva), tiene alrededor de 8000 terminaciones nerviosas. La persona tiene que estar predispuesta y receptiva a los estímulos, se tiene que relajar, tiene que desconectar sus pensamientos del mundo que la rodea y conectar con el placer (cosa que parece fácil, pero muchas veces no lo es). También hay que tener en cuenta la expectativa que se pone en el mismo… hay orgasmos explosivos y los hay chiquititos; puede ocurrir uno o varios; llegar junto al de la pareja o en diferentes momentos… ¡¡¡Y todos están bien!!! Tampoco hay obligación que aparezca en todos los encuentros sexuales que tengamos. Cuando el mismo no aparece de manera frecuente, muchas personas consultan preocupadas, o cuando sólo lo logran en determinadas posiciones o por autoestimulación. Y esto sucede porque el clítoris puede no estar recibiendo la estimulación adecuada o por habituación a una determinada postura o práctica particular (fricción, velocidad, presión, etc.), conducta modificable con terapia sexual. El orgasmo tiene muchos beneficios; entre ellos, la liberación de diversas sustancias durante el mismo podría reducir el riesgo de cáncer; ayudan a dormir; tenerlos durante el periodo menstrual podrían tener efecto protector frente a la endometriosis; aumenta notablemente el umbral al dolor y tiene efecto analgésico, por lo que puede aliviar dolores menstruales e inclusive durante el parto, alivia migrañas y reduce el estrés y las tensiones, entre muchos otros beneficios. Pero lo más importante es saber que cada una/o es dueña/o de sus propios orgasmos; por eso tenemos que poder relajarnos, conectarnos con el placer, con el momento, con el sentir (se pueden cerrar los ojos para conectar con todos los sentidos); intentar no pensar (cuando más pienso en lograrlo, más se aleja); CONOCERNOS, saber qué cosas nos gustan y saber pedirlas; tomarnos el tiempo necesario y disfrutar del momento (no es una carrera). ¡Y NUNCA jamás fingirlo!. Dra. Romina Barraza. Especialista en Sexología Clínica - Centro Médico Rawson

