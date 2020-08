Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 08/ago/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 08/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Coronavirus:

Entre ellos, Boca Juniors, River Plate y Racing Club, los equipos con presencia campanense. Aunque, en principio, solo Leonardo Sigali retomaría los entrenamientos, dado que Arzura y Solís no serían tenidos en cuenta por Gallardo y Russo, respectivamente. De cara al retorno a los entrenamientos, habilitados a partir del lunes para los equipos de la Liga Profesional, la mayoría de los clubes avanzaron ayer con los testeos obligatorios a sus jugadores para poder reanudar las prácticas. El primero había sido Argentinos Juniors el jueves; y este viernes fue el turno de los futbolistas de River Plate, Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, entre otros. Y también de Tigre, conjunto de la Primera Nacional que fue habilitado excepcionalmente por su participación en la Copa Libertadores. Así, resultó una mañana movida, tal como se esperaba después del anuncio realizado el martes tras la reunión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno nacional que definitivamente allanó el terreno para el regreso a los entrenamientos a partir del lunes. En Boca Juniors, que realizó los testeos en su predio de Ezeiza, la principal novedad fue la presencia de Carlos Tevez, quien todavía no firmó la renovación de su contrato, pero fue uno de los primeros en someterse a la prueba PCR obligatorio para aquellos equipos que participan de competencias continentales. También pasaron por el predio a hacerse el test el arquero Agustín Rossi, quien terminó su préstamo en Lanús, y el delantero colombiano Sebastián Villa, quien fue autorizado por la Justicia a viajar al exterior, en el marco de la causa por la denuncia por violencia de género que hizo su expareja Daniela Cortés, en plena pandemia. En cambio, no concurrió el campanense Nazareno Solís, quien tiene contrato vigente con el Xeneize, pero no fue citado por Miguel Ángel Russo para comenzar los trabajos con el plantel de Primera División. Así, el atacante de nuestra ciudad (que atraviesa un difícil momento por el reciente fallecimiento de su padre) deberá seguramente buscar un nuevo destino en el cual continuar su carrera. Además del hisopado correspondiente, Boca determinó que sus jugadores se sometieran también a un electrocardiograma y un análisis de sangre. En tanto, en la jornada de análisis desarrollada ayer por River Plate, el entrenador Marcelo Gallardo fue el primer integrante del plantel en llegar al centro médico privado de San Isidro que contrató la dirigencia para los testeos. Por decisión del "Muñeco" también se hisoparán varios jóvenes del plantel de Reserva, quien subirán a entrenarse con el primer equipo en el "River Camp" de Ezeiza si es que los resultados los habilitan. En cambio, quien no será tenido en cuenta por el DT será el campanense Joaquín Arzura. De hecho, según trascendió en los últimos días, en el Millonario buscarán acordar la rescisión del contrato del volante campanense que estuvo a préstamo en Huracán hasta el 30 de junio. Por su parte, los futbolistas de Racing Club se realizaron los hisopados en un laboratorio del barrio porteño de Recoleta. Los primeros en efectuarse las pruebas fueron los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich. En La Academia se estima que afrontarán un total de 60 tests, entre ellos, el del campanense Leonardo Sigali. El marcador central de nuestra ciudad es uno de los 24 profesionales citados por el DT Sebastián Beccacece y tendría confirmada su continuidad en Racing, después de rumores que señalaban un posible regreso del Oso al Dynamo Zagreb de Croacia. Se espera que, entre hoy y mañana, se conozcan los resultados de todos los hisopados de los diferentes equipos que se fueron sometiendo a estos tests. Así, si todo marcha bien, el lunes comenzarán las prácticas y ese mismo día se les realizará a los jugadores el testeo serológico.

CARLOS TEVEZ, QUIEN TODAVÍA NO FIRMÓ LA RENOVACIÓN DE SU CONTRATO, FUE UNO DE LOS PRIMEROS EN REALIZARSE EL HISOPADO EN BOCA. SAN LORENZO, SIN POSITIVOS Ayer por la tarde, San Lorenzo se convirtió en el primer club en anunciar los resultados de los hisopados que les realizó al plantel y el cuerpo técnico. Y lo hizo con alegría: los 56 tests tomados por la mañana dieron negativo para coronavirus. Los examinados fueron 29 integrantes del plantel, el cuerpo técnico (Mariano Soso, Nicolás Domínguez, Diego Buján, Martín Wainer y Luis Azpiazu), el entrenador de arqueros Juan Carlos Docabo, los preparadores físicos Alejandro Tocalli, Gastón Rojas y Santiago Monti, utileros, médicos, masajistas y la secretaría técnica, excepto por Hugo Tocalli, quien continuará trabajando a distancia. Ezequiel Cerutti, quien permanece con permiso especial en Córdoba, será hisopado este sábado. Además, Franco Di Santo y Diego Rodríguez no se presentaron por haber llegado de Brasil y Uruguay, respectivamente, y estar cumpliendo días de aislamiento obligatorio. Mientras que los hermanos Óscar y Ángel Romero aún no están en el país, al igual que Alexis Castro, quien se encuentra en México, pero no sería tenido en cuenta en Xolos de Tijuana y volvería a Boedo. Otro de los ausentes fue uno de los últimos refuerzos, Jonathan Herrera, también en cuarentena, dado que una familiar con la que convive dio positivo en Covid-19. UN CONTAGIADO ROJO El delantero de Independiente Mauro Molina dio positivo a un test de coronavirus, aunque se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo con el correspondiente aislamiento en su domicilio, informaron desde el club. El atacante, de 21 años, se realizó un hisopado el pasado martes, luego de presentar algunos síntomas compatibles con Covid-19. Finalmente, ayer viernes conoció el resultado positivo del test, por lo que no podrá regresar a los entrenamientos hasta que se recupere de la enfermedad y se vuelva a realizar los testeos que indica el protocolo de AFA.

