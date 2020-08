P U B L I C



Ayer por la tarde, San Lorenzo se convirtió en el primer club en anunciar los resultados de los hisopados que les realizó al plantel y el cuerpo técnico. Y lo hizo con alegría: los 56 tests tomados por la mañana dieron negativo para coronavirus. Los examinados fueron 29 integrantes del plantel, el cuerpo técnico (Mariano Soso, Nicolás Domínguez, Diego Buján, Martín Wainer y Luis Azpiazu), el entrenador de arqueros Juan Carlos Docabo, los preparadores físicos Alejandro Tocalli, Gastón Rojas y Santiago Monti, utileros, médicos, masajistas y la secretaría técnica, excepto por Hugo Tocalli, quien continuará trabajando a distancia. Ezequiel Cerutti, quien permanece con permiso especial en Córdoba, será hisopado este sábado. Además, Franco Di Santo y Diego Rodríguez no se presentaron por haber llegado de Brasil y Uruguay, respectivamente, y estar cumpliendo días de aislamiento obligatorio. Mientras que los hermanos Óscar y Ángel Romero aún no están en el país, al igual que Alexis Castro, quien se encuentra en México, pero no sería tenido en cuenta en Xolos de Tijuana y volvería a Boedo. Otro de los ausentes fue uno de los últimos refuerzos, Jonathan Herrera, también en cuarentena, dado que una familiar con la que convive dio positivo en Covid-19. UN CONTAGIADO ROJO El delantero de Independiente Mauro Molina dio positivo a un test de coronavirus, aunque se encuentran en buen estado de salud y cumpliendo con el correspondiente aislamiento en su domicilio, informaron desde el club. El atacante, de 21 años, se realizó un hisopado el pasado martes, luego de presentar algunos síntomas compatibles con Covid-19. Finalmente, ayer viernes conoció el resultado positivo del test, por lo que no podrá regresar a los entrenamientos hasta que se recupere de la enfermedad y se vuelva a realizar los testeos que indica el protocolo de AFA.

Covid-19:

San Lorenzo, sin positivos

