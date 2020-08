La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 La UOM y Tenaris continúan mañana con la segunda audiencia







El jueves, el Ministerio de Trabajo de la Nación había decidido un "cuarto intermedio" en el marco de la discusión por el acta de suspensiones. En tanto, el viernes, la UOMRA tampoco logró avances con las cámaras empresarias. La Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Tenaris retomarán mañana lunes la segunda audiencia en el ámbito del conflicto que están tratando de resolver en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, que el pasado jueves convocó a un cuarto intermedio al no lograrse avances en la discusión por la nueva acta de suspensiones en la planta de nuestra ciudad. Desde la empresa, dada la crisis actual por la pandemia, han manifestado su posición de abonar solamente el 50% del salario, mientras que el gremio ya rechazó "de plano" esa posibilidad en lo que fue la primera audiencia de este conflicto. El diálogo continuará hoy desde las 14.00 horas, nuevamente a través de la plataforma Zoom, dadas las restricciones existentes para evitar la propagación del coronavirus. En tanto, el viernes, el Secretariado Nacional de la UOMRA, con Antonio Caló a la cabeza, se reunió también en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación con las cámaras ADIMRA (industriales metalúrgicos), AFARTE (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), CAMINA (pymes metalúrgicas), CAIAMA (aluminio) y FEDEHOGAR (fabricantes de electrodomésticos). Pero tampoco logró avances respecto al bono no remunerativo de $6.000 que pretende para los meses del período agosto-diciembre. La respuesta de las cámaras a esa propuesta fue la de bonos remunerativos con valores inferiores: $3.000 en agosto; $3.500 en septiembre y octubre; y $4.000 en noviembre y diciembre. Una oferta que el gremio metalúrgico ya habría rechazado. El otro tema tratado en esta reunión fue la extensión del acuerdo de licenciamientos masivos que la UOMRA y las cámaras habían firmado para establecer un piso de 70% del salario neto (86% de bolsillo) en el pago que deben efectuar las empresas afectadas por la crisis y con personal eximido de concurrir a sus puestos. La representación patronal pidió extender ese acuerdo un trimestre más, hasta octubre, pero el gremio puso como condición establecer el bono no remunerativo como transición para un acuerdo paritario. Estos dos focos de conflicto que tiene abierto el gremio metalúrgico actualmente podrían derivar próximamente en medidas de fuerzas, en caso de no abrirse caminos de solución.



ABEL FURLAN, SECRETARIO GENERAL DE LA UOM CAMPANA.



