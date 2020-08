La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Mientras esperaba:

Es atropellado por auto estacionado al ser impactado por otro vehículo







El insólito accidente tuvo lugar anoche en el barrio Villanueva. El hombre de 53, fue trasladado al Hospital San José. Un Peugeot 505 se trasladaba por Chacabuco sentido a Rawson, en el barrio Villanueva y su conductor perdió el control, impactando de frente contra un Chevrolet Corsa estacionado. Este último vehículo se desplazó hacia atrás, casi 5 metros, atropellando a un hombre quien esperaba con su moto, también estacionada. Una versión indica que se encontraba charlando distraídamente con un amigo y no tuvo tiempo de reaccionar como para evitar ser atropellado. Por el estado del conductor del 505, los efectivos decidieron realizarle un test de alcoholemia, pero no trascendió el resultado. El hombre accidentado fue trasladado hasta el Hospital San José por un móvil del SAME.

El dueño de la moto fue trasladado al Hospital con múltiples golpes.





El 505 derivó hacia la derecha y terminó impactando de frente contra un Corsa estacionado.

#Dato choque en cadena en Villanueva, un Peugeot 505 circulaba por Chacabuco de San Martín sentido a Rawson, impactó a un Corsa estacionado, lo corrió 5 mts. y éste choca a un hombre de 52 años parado junto a su moto 110, golpe en las costillas, trasladó SAME, CP zona 7 pic.twitter.com/11CSuCTNfi — Daniel Trila (@dantrila) August 9, 2020

