Abella visitó el CIMoPU para reconocer la labor de los trabajadores

Destacó el compromiso de los empleados municipales que, desde el inicio de la pandemia, no cesaron sus tareas por ser considerados un servicio esencial. El intendente Sebastián Abella visitó el CIMoPU para reconocer la labor de todos los empleados que estuvieron trabajando ininterrumpidamente desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Tanto los monitoristas, como el personal que recorre las calles y los telefonistas en la Mesa de Enlace (que se encargan de asistir con patrulleros o ambulancias de SAME) nunca detuvieron sus tareas", comentó el jefe comunal. Abella además destacó "su gran compromiso a la hora de garantizarle a la comunidad un servicio tan esencial como es la seguridad". En este sentido, subrayó el trabajo integral que se lleva a cabo junto a las distintas fuerzas de seguridad y también junto al personal de la salud, para el cual Abella también manifestó su agradecimiento por la gran tarea que están llevando a cabo. "Me acerqué personalmente a darle las gracias a este gran equipo que tiene la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana porque es importante reconocer la calidez humana y esmero con el que desarrollan sus tareas para toda la comunidad", completó el Intendente.

