La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Desde el Municipio:

Denunciarían a farmacia que atendió a paciente con Covid-19 y no avisó del hecho







Al cierre de esta edición estaban tratando de identificar a una persona que difundió un video en redes sociales contando el hecho y definiendo los detalles de la denuncia ante la Justicia Federal. Desde la Municipalidad de Campana estaban hablando al cierre de esta edición con la Justicia Federal a fin de denunciar a los responsables de una farmacia céntrica que habría atendido en el local a un paciente con Covid-19 y no dio cuenta a las autoridades de salud sobre este hecho irregular. El hecho trascendió a partir de la difusión en grupos de WhatsApp y redes sociales del video de una empleada -solo se identifica como Mavi- de una farmacia ubicada en Avenida Mitre, donde relataba que había atendido a un paciente con covid-19 positivo que había ido en persona a comprar las medicinas que le recetaron por su cuadro. El motivo de la denuncia tendría como fundamento que, en lugar de denunciar a las autoridades de Salud ó al 107 esta situación, la empleada de la farmacia realizó un video que tuvo amplia difusión en las últimas horas. "La Farmacia debería haber denunciado el hecho y no lo hicieron. Cualquier persona que conoce el caso de algún vecino que esté circulando con Covid-19 debe denunciar inmediatamente", resaltaron autoridades de la Secretaría de Salud. "No puede un paciente con Covid-19 positivo estar en la vía pública, debe estar aislado en su casa, en un centro de aislamiento ó en un centro de salud", explicaron desde el Municipio. Además, la Municipalidad adelantó que procederá a sanitizar el local de la farmacia este lunes, antes de su apertura al público. "Tenemos que cuidarnos entre nosotros, y este tipo de actos irresponsables ponen en riesgo los avances que hemos logrado", concluyeron.



El video difundido por redes sociales causó conmoción por los detalles que explicaba quien relata, quien se presenta como "Mavi".



Desde el Municipio:

Denunciarían a farmacia que atendió a paciente con Covid-19 y no avisó del hecho

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar