La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

9 de Agosto de 2020







NO FUE LEY Activistas, dirigentes y artistas reiteraron a través de las redes sociales el reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, al cumplirse dos años del rechazo del Senado. El 8 de agosto de 2018, el Senado rechazó, con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones, el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados. Al cumplirse dos años de aquella votación, activistas, dirigentes y artistas ratificaron el objetivo de lograr la legalización del aborto con una campaña en Twitter bajo el hashtag #AbortoLegal2020, mientras que el sector que se opone a esa iniciativa celebró el aniversario con la leyenda #NoFueLey. AGRADECIMIENTO Alberto Fernández le agradeció al Papa Francisco su gestión para ayudar a destrabar el conflicto de la deuda. El primer mandatario charló con el Sumo Pontífice durante unos 15 minutos, horas después del anuncio oficial sobre el acuerdo con los tenedores de bonos, aunque recién trascendió este sábado. En ese diálogo, el jefe de Estado agradeció el importante rol que jugó el Sumo Pontífice para poder forjar la renegociación de los bonistas, así como también hablaron sobre la situación económica, social y epidemiológica de la Argentina frente a la pandemia de coronavirus. Las elogiosas palabras del mandatario no sólo quedaron en la comunicación telefónica entre la Residencia de Olivos y la de Santa Marta, ya que Alberto Fernández manifestó públicamente su agradecimiento a Francisco. "Voy a estar eternamente agradecido al papa Francisco porque en silencio nos ayudó muchísimo", había remarcado el Presidente el pasado martes en una entrevista televisiva. MÁS GASTOS La ampliación del Presupuesto 2020 tendrá más gastos que los previstos en el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, ya que en la aprobación del último miércoles en Diputados se incorporaron modificaciones que implican por lo menos un incremento de las erogaciones de $15.800 millones. La iniciativa podría ser convertida en ley por el Senado en los próximos días y el aumento podría ser mayor al señalado debido a que "no todos los mayores gastos cuentan con una asignación específica", aclaró la Oficina Pública del Congreso (OPC). El proyecto que enviaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, establecía un aumento en la autorización de gastos de $1.859.583 millones, que con las modificaciones que se agregaron en la cámara baja el miércoles 4 de agosto pasaron a $1.875.383 millones o más. PROCREAR SOLICITADO La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, destacó que "en menos 48 horas ya había más de 50.000 personas inscriptas" en el plan Procrear. "El nivel de inscripciones es absolutamente positivo", evaluó la funcionaria nacional, quien resaltó que se está "dejando atrás el sistema de créditos UVA, que tanto dolor de cabeza generó". Raverta consideró que con el plan además se podrá "poner en marcha la economía", mientras remarcó que ante "la confianza" en el programa, "en menos de 48 horas ya había más de 50.000 personas inscriptas". En declaraciones radiales, Raverta subrayó que la reactivación del Procrear ayudará para que "la Argentina se ponga en marcha". PROTESTA TRAS LA EXPLOSIÓN Miles de personas protestaron en las calles de Beirut tras la explosión que destruyó gran parte de la capital libanesa, ocasión en la que algunos manifestantes tomaron la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y también se reportaron incidentes con las Fuerzas de Seguridad. Las protestas estuvieron lideradas por oficiales retirados del Ejército libanés y en ese marco se produjo una toma del edificio de la cartera diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores e Inmigrantes fue declarado por los manifestantes como "sede central de la revolución" contra el Gobierno del primer ministro Hassan Diab. También se registraron ataques contra sedes de bancos y edificios públicos, tras lo cual se produjeron incidentes entre manifestantes y efectivos de las Fuerzas de Seguridad. Como consecuencia de los choques, al menos 109 personas resultaron heridas, 22 de las cuales debieron ser hospitalizadas, según reportó la Cruz Roja local.



