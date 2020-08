La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 9 de Agosto de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA VEREDA ES PARA EL PEATÓN "9 de Julio al 900. No se puede "ocupar" así la vereda..." escribe Mónica. OBRA INCONCLUSA "FOREVER" "Dorrego al 560. En reiteradas oportunidades he reclamado a ABSA. Desde hace 2 años nunca respondieron a los mismos. Envío pruebas como está mi vereda", muestra Gladys. ESQUINA DESCUIDADA "Calle del Pino y San Martín y también Del Pino y Rawson terrenos municipales con cartel y todo no cambia. Siempre, siempre con esa mugre y para colmo la Facultad enfrente. Por favor mantengan limpio no cuesta nada. Bueno me parece que cuesta mucho porque jamás se limpia", escribe Mirta. #QuejaVecinal zanja tapada, caños obstruídos con barro y agua que desborda hacia la calle, en Ricardo Rojas entre Castelli y Castilla, barrio Villanueva @CeMAV_Campana pic.twitter.com/1Kz37p8Uqr — Daniel Trila (@dantrila) August 9, 2020

