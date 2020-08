La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Frente Grande Campana, FdT-PJ:

El presidente del Frente Grande Campana, Gustavo Parravicini, se expresó sobre la situación que atraviesan los trabajadores y propuso "Es el momento de empezar a trabajar por modelos de economía alternativos en la ciudad, Campana puede aplicar un plan de desarrollo territorial que mejore la vida de las y los vecinos". Gustavo Parravicini, titular del Frente Grande Campana dentro del Frente de Todos, expresó su preocupación por la situación que viven los trabajadores de Siderca con la amenaza de "lock out", los telegramas de despido a las empresas contratistas y la idea de pagarles el 50% del sueldo. Al tiempo que se solidarizó con ellos y sus familias, comentó "Además de perjudicar a los trabajadores, toda la ciudad se vería dañada por una decisión así, sin duda sería un golpe a nuestra economía local, porque afectaría a las pymes que trabajan para Techint, y el ajuste en los salarios se vería reflejado también en el comercio", y agregó "parece que el Estado Municipal no está a la altura del problema que podría avecinarse, ¿la agencia de desarrollo y la secretaría de desarrollo están pensando políticas públicas para sobrellevar la crisis que Siderca podría desatar?, ¿cuáles son?. Lejos de querer sonar alarmistas creemos que es el momento de empezar a trabajar con modelos de economía alternativos en la ciudad. Tenemos que dejar de ser ´Rocca - dependientes´". Sobre la posibilidad de aplicar modelos alternativos de desarrollo agregó "Si bien un modelo netamente industrial supo darle a Campana días de gloria, hoy ya no es así, los 4 años de administración macrista fueron una bomba para la industria nacional y las pymes, nosotros no fuimos ajenos a ese duro golpe". Y añadió "Es sobre esta realidad que el ejecutivo municipal tiene que trabajar, hay que pensar el modelo de ciudad que queremos ser". Y detalló "Los campos de la economía social y la agricultura familiar, ellos se complementan mutuamente y tienen múltiples puntos de encuentro. Ambos tienen en común la existencia de un conjunto grande de experiencias de enorme riqueza en un proceso que recién comienza, y que siendo apoyado por el Estado puede desarrollarse con grandes resultados". Parravicini señaló "El Estado Municipal debe comenzar un proceso de puesta en valor del territorio de Islas y acompañar a sus habitantes, hacerlos visibles a través de sus organizaciones existentes o a crear nuevas. Se debe potencializar y acompañar esta forma desarrollo productivo en los sectores postergados de la ciudad. Es importante además de tener en cuenta la variable económica, es decir la rentabilidad del negocio, que se pondere más lo humano, que respete lo cultural, social, e histórico" y finalizó. "Hay que poder sentar las bases para una ciudad próspera, que genere empleo genuino y con un desarrollo que revierta los resultados no deseados de la sobre industrialización, concepto que se ha sobrevaluado en desmedro de la ruralidad y por ello encontramos una zona rural marginal con un proceso de concentración de riqueza, de tierra y de expulsión de lo rural con destino a lo urbano, y esto indudablemente es acompañado por el aumento del desempleo, la marginación y la inseguridad".



