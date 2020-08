La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Sobre Vicentín y los intereses populares, y la Nación







Convocado por varias organizaciones y agrupaciones políticas, los diputados Soledad Alonso y Carlos Del Frade protagonizaron un conversatorio virtual. "No es crisis, no es stress financiero, se trata de un saqueo al pueblo argentino porque es el dinero del Banco Nación", señaló el legislador provincial de Santa Fe. "Con Vicentín estamos ante un saqueo del Estado. La derecha sabe muy bien cómo defender sus intereses, ellos cuando gobiernan vienen a saquear al Estado, a usufructuar los beneficios del Estado en beneficio propio y nunca en beneficio del pueblo argentino, al que siempre cuando le va mal, estas empresas se enriquecen y fugan capitales", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso (Frente de Todos), durante su introducción al conversatorio virtual que mantuvo con Carlos del Frade Diputado del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe, e integrante de la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín. Luego de recorrer la historia de la empresa, Del Frade señaló que "la empresa que se enriqueció a saltos durante las dictaduras", para agregar: "Vicentín ha recibido dinero del Estado Nacional durante gobiernos de facto y neoliberales, fugando en paraísos fiscales las cifras exhorbitantes que le giraba el Banco Nación durante los últimos cuatro años", al tiempo que Alonso recordó: "Esta empresa fue la principal aportante a la campaña electoral de Macri en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Con este conflicto están en peligro miles de familias porque se han puesto en riesgo sus puestos laborales. Vicentín debe ser un tema de agenda de acá a futuro ya que controlar nuestra producción agrícola nos asegura nutrición para nuestro pueblo, mayor posibilidad de regular costos y mejorar nuestras condiciones de vida". Carlos del Frade calificó a la empresa como "una síntesis del gran capital en la Argentina que participa en el exclusivo comercio internacional de granos, la arteria vital, la que más alimenta el corazón de la economía argentina. Esta empresa tuvo en el 2018 un volumen de ventas de 118.000 millones de pesos, lo que la ubicó en el puesto 7 entre las empresas que más facturan. Durante el 2019, había realizado movimientos fraudulentos de vaciamiento de la compañía que generaron una deuda de 1.350 millones de dólares, de los cuales le debe al Banco Nación 300 millones de dólares". En ese mismo sentido, del Frade señaló: "No es crisis, no es stress financiero, se trata de un saqueo al pueblo argentino porque es el dinero del Banco Nación. Debemos visibilizar al común de la sociedad cual es la verdad atrás de todas las operaciones mediáticas, sabemos muy bien que el pueblo no banca ladrones de guantes blancos. Profundizar la investigación penal. Democratizar la información sobre el caso se va a ir generando consenso para ir por la expropiación de Vicentín, que es lo más democrático porque el Congreso va a discutir cómo el Estado se debe hacer cargo de 30.000 familias, y de discutir el destino de la arteria que más alimenta el corazón de la economía argentina, a través de la presencia de una empresa nacional en el reservado comercio exterior de granos, para que la riqueza argentina se quede para los argentinos".



