La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Giroldi pide informes sobre la manipulación de Nitrato de Amonio en Campana







Luego de la explosión que tuvo lugar en la capital del Líbano este martes, la concejal del bloque PJ - Frente de Todos ingresó un expediente para ser tratado Sobre Tablas en la próxima sesión del HCD. "Todos sabemos la catástrofe que pasó este martes de Beirut, con el nitrato de amonio… hay más de 130 muertos y siguen buscando, miles de heridos… y Bunge, la ex Petrosur, acá en Campana, utiliza ese material para la fabricación de fertilizantes", señaló a Stella Giroldi sobre el expediente que ingresó en el HCD este viernes. "Tengo entendido - agregó la concejal del PJ - Frente de Todos- que siendo una materia prima importada, el Nitrato de Amonio es desembarcado en el puerto de Euroamérica a granel y trasladado por vía terrestre a la planta. Me parece que es oportuno que la Municipalidad revise a través de la OPDS ese tema porque es de interés de todos nosotros y nuestra seguridad. Por eso presenté un Pedido de Informes que, por su necesidad y urgencia, espero que sea aprobado sobre tablas en la próxima sesión". En el articulado de expediente se solicita al "Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, realice un detallado informe sobre el uso, la manipulación y el transporte de Nitrato de Amonio en territorio del Partido de Campana" y que "explicite cuáles son las normas y protocolos de seguridad que se aplican para el manejo de dicho material tanto en la zona portuaria como en las plantas industriales". "Atento a que Bunge Argentina S.A. es una empresa de Tercera Categoría conforme la Ley de Radicación Industrial 11459, solicítese al Departamento Ejecutivo realice las gestiones pertinentes ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), a efectos de obtener la información completa sobre los controles y procedimientos que se hayan realizado sobre este tema", agrega la solicitud y pide que una vez obtenida la información, se proceda a comunicar "al pueblo de Campana sobre esta cuestión, de modo garantizar el acceso a información fidedigna, transmitiendo responsabilidad y evitando rumores o falsas noticias", concluye.

"Me parece que es oportuno que la Municipalidad revise a través de la OPDS ese tema porque es de interés de todos nosotros y nuestra seguridad", señaló Giroldi.



Giroldi pide informes sobre la manipulación de Nitrato de Amonio en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar