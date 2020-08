La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Opinión:

Pistolas de electrochoques

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Su uso evitaría muertes accidentales y tener víctimas inocentes en procedimientos policiales. Es una forma efectiva de combatir la inseguridad. La cantidad de países que las usan en el mundo en sus policías, avalan su conveniencia. Los últimos días nos hemos sorprendido por varios hechos de violencia que no solo resultaron con pérdidas de vida de víctimas inocentes, sino también de tristes espectáculos brindado por fuerzas de seguridad, ante violentos que es hora que empiecen a desaparecer de nuestra sociedad, aunque les sean útiles a ciertos dirigentes que los apañan por un beneficio que no siempre está del lado de la justicia, sino que se margina de tal manera que se convierte en delictual. Sin considerar que en muchas ocasiones se vuelven contra su benefactor ocasional. Esto obliga a considerar la actuación de las autoridades que deberían velar por la Seguridad de los ciudadanos y pueblo trabajador, poniendo sobre la mesa otra vez el tema tan hablado y resoluciones emitidas durante los últimos 8 meses más o menos del año 2019, las que por esa seguridad de los ciudadanos hay que reverlas. Lamentablemente, otra vez nos encontramos ante algo muy conocido en la historia política Argentina, que se determina en pocas palabras, "cada maestro con su librito". "Bien o mal lo que hizo quien reemplazo, debo hacer lo contrario". En este caso me refiero a salvar vidas. Se pueden salvar vidas no solo de honestos ciudadanos, sino también de delincuentes, para que no se enojen los defensores de los derechos humanos, que es este segundotipo de ciudadanos que son losmalvivientes, amparados quien sabe porque posiciones revanchistas y resentidas. Hagamos alguna reflexión. ¿Ustedes saben que los malvivientes le tienen más miedo en una pelea a un cuchillo que a una bala? Una de las reglas principales de la seguridad personal en la vía pública es que el delincuente para asaltarte debe estar cerca de ti, lo que lo hace arriesgarse, y también tiene miedo. Estamos llegando a lo que deseo poner de nuevo sobre la mesa, con esta pequeña introducción.Más del 80% de la población estaría de acuerdo con cambiar algunos conceptos sobre la aplicación de las teorías sobre la inseguridad y se los debe escuchar. No se puede "tocar de oído" y seguir con un librito perimido y desactualizado. La relación de cantidad de delitos está en respuesta directa con el miedo y riesgo del delincuente ante el peligro que corre al intentar cometerlo. Se debe disuadir por miedo. Con lo que todo ser humano teme más: el dolor. Y esto hay que usarlo. Disuadir por miedo al riesgo. Un arma de electrochoque es un arma diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Este dispositivo ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, así como por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que el uso de armas táser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos caso, puede incluso causar la muerte. Bien. Es fácil criticar sin solucionar el problema. El que critica debe estar preparado para dar alternativas de solución para el mismo. Hasta hoy no se ha visto ninguna. Podría llegar a creerse que importa menos la muerte de un niño en el vientre de su madre de un balazo que el asesino que lo mató. El ministerio de Seguridad argentino destacó que el uso de esta arma eléctrica sería solamente por miembros de los cuerpos especiales de las fuerzas federales para casos de extrema gravedad como secuestros y toma de rehenes. No fue considerado por las posteriores autoridades así que se derogó su uso en fuerzas policiales y de seguridad. Tampoco se dio alternativas para solucionar el avance de la delincuencia. No hubo aportes para la solución de los problemas. En poco tiempo más los delincuentes dirigirán las comisarías y los servidores de la ley estarán en los calabozos. Volvemos a lo mismo de otras notas: señores legisladores, ustedes son los que deben definir las controversias, dictando leyes que protejan a su comunidad que los votó para eso.



Opinión:

Pistolas de electrochoques

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar