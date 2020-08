La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Profesionales avalan proyecto de promoción de la lactancia materna presentado en el HCD







Se trata de una iniciativa impulsada por la Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, que busca establecer lugares de amamantamiento tanto en lugares públicos y ámbitos municipales, como en establecimientos comerciales de grandes superficies. Coincidiendo con la semana de la lactancia materna, la edil afirmó: "es una deuda que tenemos con las mujeres y sus bebés, porque es un derecho que debe dejar de verse inusual o ejercerse con incomodidad". En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, un proyecto de ordenanza presentado por la Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, tuvo el acompañamiento público de distintos profesionales en torno a la promoción de la lactancia materna, y la generación de espacios para que las mujeres puedan cumplir con dicho acto. "En la semana de la lactancia materna presenté un proyecto que establece la obligatoriedad de garantizar un lugar para el amamantamiento del bebé en lugares de acceso público de dominio municipal, y determinados establecimientos privados" resumió la Concejal Carrizo, quien reconoció que "los lugares de lactancia materna son una deuda que tenemos con las mujeres y sus bebés, porque es un derecho que debe dejar de verse inusual o ejercerse con incomodidad". Inicialmente, el proyecto impone la obligatoriedad de garantizar un gabinete que facilite la posibilidad de alimentar al bebé con la confortabilidad e higiene necesarios, en todos los lugares de acceso público sean estos de dominio municipal o privado, que tengan atención al público o que posean habilitación comercial municipal. Para éste último caso, la presente será de aplicación exclusivamente a autoservicios, supermercados y establecimientos gastronómicos. "Es importante que comencemos a pensar una ciudad funcional e inclusiva de acuerdo a las necesidades de los y las campanenses, fomentando hábitos y costumbres saludables. También teniendo en cuenta a las trabajadoras y como forma de promover la lactancia materna, la cual representa un beneficio para la salud tanto de la mamá como del bebé" explicó la edil. En consonancia con el proyecto, distintos profesionales se expresaron a favor de la iniciativa sosteniendo las virtudes de la lactancia materna. "Cuando mamá y bebe se encuentran en ese acto tan especial, generan una ilusión de continuidad... Si el bebé pudiera expresar su sensación en palabras diría: ´Soy con ella, sus brazos me abrigan y sostienen, me dan seguridad, el olor de su piel me da confianza en el afuera, los latidos de su corazón me reaseguran que es ella porque ese sonido ya lo conozco desde que estaba en su panza´" aseguró la Psicóloga María Josefina Labarthe. Por su parte, el Médico Pediatra Mariano Palacios reivindicó "la lactancia materna libre, elegida, serena, descontracturada, sin consejos no solicitados". Mientras que la Puericultora universitaria Ana Lía del Mármol, concluyó: "Es muy importante poder resaltar las bondades de esta técnica desde el punto de vista nutricional y vincular, y llegar a toda la comunidad con el apoyo necesario para acompañar en el logro de una lactancia prolongada y exitosa".



Profesionales destacaron la importancia de la lactancia materna reconocida en el proyecto de la Concejal Carrizo.



