La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Opinión:

Autorizar actividades deportivas y culturales

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

La realidad de Campana al mes de agosto, no tiene ninguna excusa válida para negar la posibilidad de que las actividades deportivas y culturales inicien sus trabajos, con los recaudos de cuidado que se dispongan por parte de las autoridades que intervengan. Actualmente, los gimnasios, el tenis, el remo, la pesca deportiva, la actividad de danza o cualquier otras actividades culturales, incluso también pilates, yoga y clases de futbol y otros deportes grupales, se encuentran sin trabajar desde el 20/03/2020 con todas las dificultades que esto significa para éstas personas que no han recibido ayuda estatal de ningún tipo, más el soporte de todos los gastos del mantenimiento de la infraestructura. En primer lugar, quiero manifestar mi desilusión por ver como los dos partidos de la grieta se tiran la pelota uno a otro (provincia o nación contra municipio), para ver quien desenfunda y desembolsa el dinero para ayudar a éstas personas que se encuentran en una situación caótica para mantener sus estructuras deportivas o culturales; y que no han sido considerados por el Estado. Desde nuestra visión, el municipio, provincia y nación debe ayudar a éstos trabajadores con algún tipo de soporte económico que les impida quebrar; pero fundamentalmente todos debemos poner nuestro esfuerzo para que rápidamente vuelvan a trabajar, porque todos ellos están acostumbrados a trabajar y ganarse su vida con su propio esfuerzo. Nuestra propuesta radica fundamentalmente en que el municipio vaya citando al tenis, al remo, otros deportes y actividades culturales para ir elaborando los protocolos de cada una de las actividades y puedan habilitarse de dos maneras: 1) luego de la habilitación provincial; automáticamente por contar con el protocolo sanitario ya elaborado en Campana; y 2) solicitando la autorización al Gobernador de las actividades que no fueron habilitadas por la Provincia, pero dónde Campana considera que la actividad pueda ser iniciada con los protocolos sanitarios presentados y analizados en Campana. Hasta esta última semana, el Intendente les había manifestado a todas éstas actividades la imposibilidad de comenzar a funcionar en razón de que el Gobernador no las había autorizado aún, pero eso no es una imposibilidad para que Campana pueda solicitar la autorización de alguna actividad específica. Es más, con relación al tenis ya salió publicada una noticia en un medio de prensa provincial, donde el Gobernador con la Asociación de Tenis autorizarían este deporte a partir del 13/08. En relación a los gimnasios que poseen grandes espacios pueden organizar su actividad con los cuidados sanitarios aprobados y manteniendo una ocupación del 50% de su superficie. La realidad es que hoy en Campana, no existe ningún impedimento legal para que el Municipio de Campana vaya elaborando los protocolos sanitarios que deberán necesitar este tipo de actividades deportivas y culturales para comenzar lo antes posible; y vaya solicitando la autorización a provincia de aquellas que todavía no han sido autorizadas por Provincia. En un principio, en el comienzo de la pandemia, Campana seguía la suerte del AMBA (área metropolitana) y eso la ponía en igualdad de condiciones de otras ciudades del conurbano que tienen una densidad demográfica muy diferente a la nuestra, principalmente en el uso del transporte público y cantidad de personas que lo utilizan que se rigen todavía por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020. Esa situación impedía avanzar en las fases hacia la nueva normalidad; siendo la nueva normalidad la fase 5 (última fase) que permite la actividad normal del 100% de las actividades económicas con posterioridad a la pandemia. Actualmente, Campana fuera del AMBA, Campana tiene un régimen diferente a las ciudades o provincias que están todavía en fases anteriores. Ahora, Campana se rige por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/2020, el cual establece un nuevo orden de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. El artículo 7º del nuevo orden previsto en el Decreto 641/2020 habilita a las provincias y ciudades comprendidas como Campana, a autorizar y habilitar las actividades deportivas y culturales siempre que presenten un protocolo donde se verifiquen el cumplimiento de las reglas de conducta que el propio decreto dispone en su artículo 5º. Entre las medidas que deben disponer los protocolos son distanciamiento social de dos (2) metros, usar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, ventilar los ambientes y ocupar el 50% de la capacidad de las superficies cerradas. Desde nuestro espacio político, elaboramos un modelo de nota para que todas las actividades deportivas y culturales de Campana que lo requieran, puedan presentar al Intendente su protocolo y una solicitud de inicio de actividades, para que impulse estas acciones burocráticas que se requieren para que puedan comenzar a trabajar. Para aquellos que necesiten comunicarse con nosotros, les pido que nos escriban al correo: uvdellepiane@gmail.com o telefónicamente al 3489-550559.

Opinión:

Autorizar actividades deportivas y culturales

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar