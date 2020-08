Efemérides del día de la fecha, 9 de agosto

DÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

En este día se conmemora el aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial en el año 1949. El origen de la misma proviene de la adhesión del país a la Declaración de los Derechos Humanos el año anterior; ésta establece, en el Artículo N° 26, que toda persona tiene derecho a la educación. Por lo que la Dirección de Educación Especial fue clave para la inclusión de los estudiantes con discapacidades, ya sean temporales o permanentes, en todas las modalidades y niveles. Asimismo, esta jornada homenajea a los maestros de educación especial por su compromiso y dedicación que permiten brindar una educación de calidad a sus alumnos.

FALLECE RAMÓN VALDÉS

Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre del año 1923 en Ciudad de México. Influenciado por sus hermanos actores, especialmente su hermano mayor Germán Valdés, apodado "Tin Tan", "Moncho" debutó en la gran pantalla a los 26 años como extra de la película "Calabacitas tiernas" (1949). Junto a "Tin Tan" actuó en las películas "El rey del barrio" (1950), "Dios los cría" (1953), "Las aventuras de Pito Pérez" (1957) y "El duende y yo" (1961); por otra parte, compartió elenco con el célebre comediante "Cantinflas" en "Entrega inmediata" (1963), "El señor doctor" (1965) y "El profe" (1971) y el actor Pedro Infante en "Escuela de vagabundos" (1955), "La vida no vale nada" (1955) y "El inocente" (1956).

Su debut en la televisión fue propiciado por el actor y guionista Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", que lo convocó para actuar en el programa "Los supergenios de la Mesa Cuadrada" interpretando al "Ingeniebrio Ramón Valdés" y "Tirado Alanís": "nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés, ni su hermano Tin Tan ni Cantinflas, Ramón tenía una gracia superior" dijo "Chespirito."En el programa "Chespirito" se destacó interpretando a "Súper Sam" en el sketch "El chapulín colorado" y a "Peterete" en el "Chómpiras." Sin embargo, el actor se ganó el corazón del público con el personaje "Don Ramón"en "El chavo del ocho." En el año 1979, Ramón Valdés renunció al programa y retornó recién en el año 1981 para despedirse definitivamente; tras esto, trabajó con Carlos Villagrán ("Quico") en los programas "Frederrico" (1982) y "¡Ah, qué Kiko!" (1987).

Falleció en el año 1988 en Ciudad de México.

ÚLTIMO CONCIERTO DE "QUEEN"

Un día como hoy en el año 1986, "Queen" daba su último concierto en Knebworth Park ante 120.000 personas. En el marco del "Magic Tour", la banda británica decidió celebrar a lo grande con sus fanáticos el final de la gira en el parque más grande de Inglaterra; aquel día, el lugar estaba repleto de gente y "Queen" tuvo que viajar en helicóptero para llegar al escenario a tocar "One vision", "Under pressure", "I want to break free", "Love of my life", "Bohemian Rhapsody" y "Another one bites the dust", entre otros.

Al son de "God save the Queen", Freddie Mercury se despidió de la multitud, con la corona y capa de rey, diciendo: "buenas noches, sean felices." Al año siguiente, el cantante fue diagnosticado VIH positivo lo que llevó a que la banda continuará su carrera desde el estudio de grabación con los discos "The miracle" (1989), "Innuendo" (1991) y el póstumo "Made in heaven" (1995).