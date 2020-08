La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Ayurveda y Salud:

Respiro, Luego Existo!

Por Mónica A. Rimoli











Mónica A. Rimoli

Cuando empezó la "PLANDEMIA" busqué en el diccionario la palabra "SUGESTIONAR" y encontré que es "dominar la voluntad de las personas haciéndolas PENSAR Y OBRAR EN DETERMINADA DIRECCIÓN". También recordé de inmediato a Carl Jung, eminente psiquiatra (y discípulo de Freud) y su obra sobre el inconsciente colectivo y arquetipos. (Averigüen quien fue Jung y porque no se lo estudia en la carrera de Psicología). Además recordé a Wilhem Reich (también médico y discípulo de Freud). Reich estudio el aura humana y los campos energéticos de los seres vivos y cómo modular bioenergía con fines curativos. Fue un genio para su época pero constituía una amenaza para la cada vez más floreciente industria farmacéutica de su época. Por eso lo mas fácil fue decir (y convencer a las mayorías incultas) que Reich estaba insano y quitarlo de escena. Pero el aura de los seres vivos es una realidad como lo muestra la foto kirlian y cualquier persona puede percibirla. Vayan a cualquier Libro de Física de la escuela secundaria y lean que la Energía no se gana ni se pierde, solo se transforma, es indestructible y según la ecuación de Einstein, la energía puede convertirse en materia y viceversa. Ahora, volviendo al presente, yo me pregunto ante lo que estamos viviendo, con todo respeto: dónde están Deepáck Chopra. Ravi Shankar, los profesores de yoga y todos los médicos que a diario ven las legiones de gente respirando su propio aire viciado adentro de una mascarilla casi hermética? Esto es cuidarse? Naturalizar conductas antinaturales? 33Y el sistema inmune, qué onda?? La libertad de respirar es indispensable para la vida. El aire es el primer alimento!!! Bueno, así están las cosas. Pero la verdad va a triunfar, mis queridos lectores!! Para ello tenemos que unirnos y expresarnos libremente. Es nuestro derecho. A mí me educaron en el Amor y la Verdad y todo el día vivo con un profundo respeto por la Vida. Espero que reflexionen y se animen a transitar por el camino de la verdad y la evolución consciente. Un abrazo grande a todos!! Mónica A. Rimoli - Bioquímica - Postgrado en Ayurveda

