Continuando con los TIPS para la salud el uso racional de medicamentos y con supervisión es para lograr un FIN: alivio o prevención de enfermedades ej. Vacunas, mejorando el estado de salud de las personas enfermas ej. Antibióticos, o modificando estados fisiológicos ej. Vit D para evitar fracturas por su déficit. Hacer un uso racional de los medicamentos es para evitar consecuencias negativas, como efectos secundarios, interacciones no deseadas entre los distintos remedios o pérdida de la eficacia (resistencia de la enfermedad), además de evitar el costo innecesario. Según la OMS, alrededor de un tercio de la población mundial tiene dificultad de acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toma en forma incorrecta. Por lo tanto, para tener en cuenta a la hora de tomar los medicamentos: - Lávese las manos antes y después de su uso. - Mantenga todos los medicamentos en su envase, alejado de fuentes de calor o al sol, no los deje en el auto, alejarlos de la humedad y si así ocurriera desecharlos. - No cortar el blíster de medicamentos. - No escribir en el blíster. - No extraer los comprimidos ni capsulas de su blíster si no es para su administración inmediata ej. en el caso de la levotiroxina al extraer el comprimido tomarlo al instante ya que se trata de una hormona que si no se ingiere al momento de extraerlo pierde su efectividad como tantos otros medicamentos. - Las ampollas inyectables, una vez abiertas, deben prepararse y usarse inmediatamente. - Las formulaciones para uso oral no deben usarse más de 10 días una vez abierto el envase. - Las formulaciones de uso oftalmológico colirios, pomadas no deben usarse más de 1 semana una vez abierto el envase. - No administrar medicamentos que no hayan sido prescriptos por el médico. - Antes de tomar un medicamento comprobar su nombre, dosis, y fecha de vencimiento. NO INGERIRLOS SI ESTÁN VENCIDOS. - No guardar medicamentos que ya no se usan, devolverlos a la farmacia, quien procederá a su devolución según la legislación. - No automedicarse. - No guarde en el congelador los medicamentos que precisan ser conservados en frío. - No deje los medicamentos al alcance de los niños, ancianos con demencia, ni pacientes en tratamiento con antidepresivos. - No discontinuar los tratamientos medicamentosos sin la supervisión de su médico. Es fundamental el diálogo con el médico que lo prescribe, cuanto más pregunte y sepa acerca de los medicamentos que consume, será mejor para su beneficio y para la efectividad del tratamiento. Dra. Cecilia López - MP 54620 - Centro Médico Rawson

