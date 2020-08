La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Ser hijo de Dios, y Nuevo Nacimiento"

Por María Victoria Paredes











Para ser cristianos, (hijos de Dios), debemos recibiry tener a Cristo en nuestro corazón, si ya lo hiciste, tomaste una decisión acertada; "todo comienza con esa decisión". Así lo dice La Biblia, "Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!", (2da Corintios 5:17). Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, que Dios les había pedido que no comieran, tomaron la decisión de desobedecerle. Dios nos da "libre albedrio", la libertad de elegir. Pero claro, toda acción tiene su consecuencia. Dios nos ama, y porque El ama a su creación, Él nos ama incluso desde antes de nacer, en (Jeremías1:5) dice "Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado..."Definitivamente somos esa parte especial de su creación para la cual tiene unplan, un propósito definido, como se enuncia en; (Jeremías 29:11) "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis" En el evangelio de Juan, Jesús dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios". (Juan 3:3) El nuevo nacimiento espiritualcomienza con una decisión, y allí empieza un proceso, que lleva a uncambio paulatino, (como el crecimiento de un bebé), no hay que desesperar, puede llevar tiempo,crecer en la nueva vida y despojarse de la vieja, pero si ponemos nuestros miedos y angustias en las manos de Dios, este proceso será maravillosamente enriquecedor. Jesús no vino a condenar al mundo sino a buscar lo que estaba perdido. "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él". (Juan 3:17). Nosotros sin Dios, estamos perdidos. Entonces, confiesa tus pecados, cambia de dirección y sigue a Jesús. Pero¿ante quién debo confesar lo que hice mal?¿A quién debo recurrir para contarle eso que me quita el sueño…eso que me hace sentir tanta angustia?En La Biblia lo dice, debo confesarle "a Jesús" mis pecados. "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad". (1ra Juan 1:8,9) Él es el puente de reconciliación entre nosotros y Dios; "Solo hay un Dios y sólo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo hombre, Jesús que dio su propia vida para salvar a todo el mundo" (1ra Timoteo 2:5,6). ¿Hay algo que Dios no pueda perdonarnos? No.¿Hay algo que podamos hacer para que Dios deje de amarnos? No."Ningún padre deja de amar a sus hijos". Pablo el Apóstol escribió:"Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor".(Romanos 8:38). ¿Quieres saber como profundizar tu fe y ser un hijo de Dios que a Él le agrade? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296 luisgurodas@yahoo.com.ar





