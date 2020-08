La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 La Voz del Águila:

"La bestia que has visto, fue y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es." (Ap. 17) (Extractos de la entrevista a Giorgio Bongiovanni año 2020) - Continuación- Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos y se presentó a María Magdalena, a la Santa Madre, a los apóstoles, a los discípulos de Emaús y a otras personas de Galilea de hace 2.000 años. Y a todos a los que se les presentaba, a veces con una transformación pequeña para que no lo reconozcan, pero digamos que la mayoría de las veces lo hacía con su cuerpo resucitado. Yo, y antes en la historia, místicos como vuestro servidor, han tenido la suerte de verlo físicamente, San Francisco, Padre Pio, Teresa Neumann, Marta Roben etc. han tenido la suerte de tener visiones incluso físicas, como vuestro servidor Giorgio y lo hemos visto con su cuerpo físico resucitado. Así se manifestará cuando regrese delante a los ojos de todo el mundo con su cuerpo, elegirá un lugar especial que creo sin equivocarme será físicamente en Italia, pero todas las televisiones del mundo lo van a emitir y en todos los canales de TV, computadoras, celulares, todas las pantallas que existen la van a transmitir a esta visión (presencia) física y allí Él va a hablar y juzgar al mundo. Se servirá de nuestra tecnología y además de la tecnología extraterrestres para entrar en todas las casa del mundo y para que todo el mundo haciendo colas de donde se encuentra desde sus casas, sean sacados por las naves y en cuestión de minutos lo ponen delante a Él. Se manifestará con la pantalla, dará un mensaje general muy potente muy severo y luego juzgará, y todos estaremos delante de El uno por uno. El tiempo se parará, si somos 5.000, 4.000, 3.000 millones, todos estaremos delante de Él y la civilización extraterrestres, los ángeles harán un intervención militar para evitar el pánico, el suicidio, la locura, la esquizofrenia, la depresión, utilizarán las fuerzas militares para evitar todo esto. Nadie podrá ni suicidarse, ni matar a los demás, todos tendrán su alimentación y todos serán curados al instante. Nadie sufrirá enfermedad porque delante al Señor para ser juzgado tienes que estar sano mentalmente, físicamente, sin ninguna enfermedad, con todas sus fuerzas, con toda la lucidez y sobriedad para entender lo que el Señor te está diciendo. Todos los muertos de los últimos 3 días… si el Señor viene hoy y llega esta noche, los muertos que se han muerto hace tres días, en las últimas 72hs, se levantarán de los obituarios, de los campos santos, de los ataúdes… se levantan y van y regresan a sus familias y queridos abrazándolos, bendiciendo a Dios y diciendo, "He ahí el Cristo, es El, porque yo resucité de los muertos, querida mujer, querida hija!". Entonces delante de este milagro que se producirá en los cincos continentes del planeta Tierra todos entenderán que Él es el Cristo, los ateos y los laicos seguirán no creyendo que es el Cristo pero dirán esto es un personaje que tiene poder de vida y de muerte arriba de nosotros y tenemos que hacerle caso. Luego entenderán que es el Cristo solo después que se encontrarán delante a sus ojos. Esto durará unos meses, este juicio. Pero la ciencia extraterrestre nos dará la oportunidad de alimentarnos, dormir, estar serenos, pero la única imagen que vamos a ver en meses será la del Cristo que juzgará a todos uno por uno. Y todos escucharemos el juicio que se le está dando al hermano que está delante. También todos vamos a escuchar y vamos a ser testigos del destino que el hermano que está delante de Cristo le será dado, que son las tinieblas si es un destino oscuro donde el Cristo quiere darle este destino, o el nuevo reino si el hermano que esta adelante fue una persona honesta justa que lucho por el amor. Y todos sin vergüenzas y gran disponibilidad vamos a perder en aquel momento y definitivamente nuestra privacidad, nuestros secretos mentales, nuestras hipocresías, nuestros pecados si hemos pecado, nuestras virtudes si hemos tenido virtudes, nuestras generosidades serán desveladas por el Cristo, pero también nuestros grandísimos, gravísimos e imperdonables pecados si hemos cometido pecados. Porque delante al Cristo todos en esta pantalla, se proyectaran las imágenes tridimensionales de las virtudes que cometió el hermano que está delante a la corte suprema de Cristo, se proyectarán las imágenes de los delitos que cometió y la mayoría de estos delitos fueron en secreto, fueron entre la persona que cometía el delito y la persona que recibía el sufrimiento, el latigazo, la violación la muerte, que le daba el pecador. Y delante a esto y delante a todo el mundo, la vergüenza, la mortificación, el arrepentimiento, se personificará en la persona que está mirando su propio juicio y va a pedir perdón suplicar al Señor de perdonarlo. Pero no será perdonado, se irá a la segunda muerte porque el Cristo le dirá "hoy regresé pero antes de ayer hasta dos días antes de mi regreso tenías la oportunidad de arrepentirte, de arrodillarte delante a mis mensajeros que yo tenía en el mundo y tu sabías quienes eran y (podías) decirle pido perdón soy un pecador y quiero dar toda mi riqueza, mi vida a los demás. Y tu ibas a ser perdonado, pero ahora qué me pides perdón, que te burlaste y perseguiste a mis mensajeros no te lo puedo dar. Entonces querido hijo te vas a la segunda muerte en aquel planeta, etc." Esta dramática inquietante extraordinaria también visión de nuestra vida, de los 3mil millones o 4 mil millones, los que estaremos en aquel momento, será la vida que tenemos que conducir durante el juicio. Pero aquellos que están en el más allá, Cristo los bajara del más allá, nosotros en carne vemos estos espíritus que se habían llamado fulano, mengano y los va a juzgar también a ellos. Pero en una forma en un tiempo en un espacio y con una ciencia diferente a la nuestra porque si no son 3.000 millones de personas, seremos 20.000 millones de personas. Los desencarnados van a ser juzgados y todos los vamos a enterar también de sus pecados y de sus virtudes porque el juicio se llama universal. Que significa universal? Que será para todos y será único y será una gran enseñanza para aquellos que no cometieron grandes delitos y cometieron grandes generosidades… y viceversa. Porque el gran pecador tiene que ver la generosidad que hizo Madre Teresa de Calcuta, o Padre Pio en sus secretos, tiene que ver el secreto del santo cuando tenía tentaciones y las superaba y se iba a dar a amor a su prójimo. Creo que las debilidades humanas personales, a estas vergüenzas el Cristo no la va a dar a cada uno de nosotros que somos todos débiles y pecadores. Pero los pecados graves en contra de Dios en contra de Dios, de la naturaleza, se lo va a poner en una pantalla enorme para que nosotros nos mortifiquemos delante a la humanidad. Las debilidades las va a perdonar a todo el mundo porque sabe que somos hombres, que somos débiles, pero los grandes pecados no… Ahora no me pregunten más cómo será el juicio porque se los dije todo! Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

