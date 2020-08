La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Coronavirus:

En medio de la polémica por los testeos, Ginés aclaró que desde Nación no se sugirió nada







El Ministro de Salud señaló que en la reunión del pasado martes no aconsejó "ningún tipo de testeo". Los especialistas recomiendan los PCR, dado que los serológicos, que fueron los entregados por AFA, no cuentan con el mismo nivel de exactitud. Luego de la reunión del martes entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno nacional, la polémica se instaló cuando los equipos de la Liga Profesional revelaron que los testeos aportados por la entidad eran los serológicos y no los PCR, tal como se indicaba en el protocolo inicial que habían recibido. Al respecto, ayer habló el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, quien aclaró que no aconsejó "ningún tipo de testeo" en los planteles de fútbol masculino de la Liga Profesional para retomar los entrenamientos desde mañana lunes tras cinco meses sin actividad por el coronavirus. "Nosotros no aconsejamos ningún tipo de testeo, eso queda a criterio de cada club. El PCR es para diagnóstico de la enfermedad. El serólogico demuestra que uno ha tenido contacto con el virus. Son cosas distintas", explicó González García en una entrevista con el programa El Ascenso x Tres de FM 94.7. Asimismo, el funcionario comentó que los testeos están "aprobados por ANMAT" (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y desconoció las supuestas molestias en los equipos médicos de los clubes por la calidad de los mismos, ya que con la AFA tuvo siempre "un gran diálogo". Los tests serológicos, según explican especialistas, tienen un margen de error que no garantiza la efectividad pretendida en estos análisis individuales que están realizando los clubes. Pero son más económicos que los PCR por los que finalmente se decantaron los clubes y que son los que solicita de manera obligatoria la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para participar de las competencias sudamericanas. "El método PCR es un hisopado a nivel nasal. Se toma la muestra, se hace un estudio molecular y el resultado puede tardar entre 8 y 24 horas. Es el más fidedigno para tener la certeza de la actividad viral que tiene el paciente", explicó Sergio Adrián Fausto, médico traumatólogo y deportólogo (matrícula 115282), en diálogo con La Nación. "El test de PCR se hace para asegurarse de que todo el plantel esté sano", remarcó Pablo del Compare, médico de Gimnasia (LP). "Muchos pacientes evaluados con tests serológicos dan negativos y son falsos negativos. Por eso es que estamos tratando de hacer el hisopado PCR", agregó. En estos momentos, la polémica no complicó los planes para que los diferentes planteles regresen a los entrenamientos, porque cada club tuvo recursos para acceder a los PCR y testear sin utilizar los kits serológicos entregados por AFA. Pero difícilmente suceda estos con las instituciones del Ascenso. ¿Cambiará algo camino al 30 de agosto, cuando comiencen a realizarse análisis los conjuntos de la Primera Nacional?

ROSARIO CENTRAL COMENZÓ AYER CON LOS HISOPADOS Y SU FLAMANTE DT, CRISTIAN KILY GONZÁLEZ, SE SOMETIÓ AL ANÁLISIS. YA SUMAN DIEZ LOS POSITIVOS Luego de comenzar el viernes con los testeos PCR para detectar posibles casos de coronavirus, River Plate fue el primero en informar en un positivo en su plantel: el rionegrino Ezequiel Centurión, arquero de la Reserva. Luego, se fueron sumando los casos y a última hora de ayer ya eran diez en total, en su mayoría asintomáticos. También resultaron contagiados Fabricio Bustos (de Independiente), Thiago Almada y Ricky Álvarez (ambos de Vélez Sarsfield), Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares (los tres de Banfield), Iván Bolaño y Diego Morales (de Tigre) y Agustín Almendra (de Boca). El protocolo que presentó la AFA y fue aprobado por el Ministerio de Salud indica lo siguientes para este tipo de situaciones: "Aquellos participantes en el fútbol que den positivo en la prueba no podrán realizar ninguna actividad futbolística y deberán seguir las recomendaciones delas autoridades sanitarias del país. Además, será evaluado el círculo familiar dónde el involucrado desarrolle su vida privada". De esta manera, los futbolistas que dieron positivos deberán aislarse y someterse, próximamente, a futuros tests para confirmar que han superado la enfermedad y que pueden retornar a los entrenamientos. En contrapartida a la situación de estos clubes, San Lorenzo y Newells anunciaron que en sus respectivos planteles no se registraron casos positivos luego de los exámenes realizados el viernes. SUÁREZ, NEGATIVO En River Plate, en tanto, Matías Suárez se hisopó por su cuenta en Córdoba (el barrio privado en el que habita fue aislado por un brote) y dio negativo. Además, el Millonario continuó con los análisis: fueron testeados los colombianos Rafael Borré y Jorge Carrascal y el chileno Paulo Díaz, quienes no habían podido presentarse el viernes porque todavía estaban en "cuarentena" tras regresar desde sus países. Mientras que tanto el defensor paraguayo Robert Rojas como el colombiano Juan Fernando Quintero, quienes fueron los últimos en llegar al país, van a sumarse a los entrenamientos a fines de la próxima semana tras los testeos que van a realizarse con las 72 horas de diferencia que marca el protocolo.

