FIRMÓ TEVEZ La principal noticia de Boca Juniors ayer que Carlos Tevez firmó ayer su nuevo contrato con la institución. El acuerdo es por un año, con una cláusula de rescisión a los seis meses y también con otra de extensión hasta diciembre de 2021, que se ejecutaría si el Xeneize logra la clasificación a los Octavos de Final de la próxima edición de la Copa Libertadores. DEBUTÓ GAICH EN RUSIA El delantero Adolfo Gaich (ex San Lorenzo) debutó ayer con la camiseta de CSKA de Moscú: ingresó a siete minutos del final y estuvo cerca de anotar el tercer gol de su equipo, que se impuso 2-0 como visitante a Khimki en el inicio de la liga rusa. En tiempo de descuento, el Tanque (por quien CSKA pagó 8,5 millones de euros) estrelló un remate de derecha en el travesaño. EMBARGADO E INHIBIDO Por un reclamo judicial de los abogados del futbolista Cristian Espinoza, fruto de un conflicto judicial que data de 2016, Huracán fue embargado por 35 millones de pesos e inhibido de realizar incorporaciones en AFA hasta tanto no regularice la situación. El reclamo es por los intereses y honorarios de una demanda interpuesta por el actual jugador de San José Earthquakes luego de no haber cobrado el 15% que le correspondía de su venta a Villarreal. En aquel momento, el delantero fue comprado a cambio de 5 millones de euros y nunca recibió los correspondientes 750 mil euros. BARSA, A CUARTOS Con un gol de Lionel Messi (el VAR le anuló el segundo), Barcelona venció ayer 3-1 como local a Napoli y avanzó a los Cuartos de Final de la Champions League (4-2 en el global). Además, en Alemania, Bayern Munich goleó 4-1 a Chelsea y también se clasificó (7-1 el global). El viernes, en Italia, Juventus venció 2-1 a Lyon, pero el 2-2 global favoreció al conjunto francés porque marcó como visitante; mientras que en Inglaterra, Manchester City aprovechó dos errores del francés Raphael Varane para repetir como local el 2-1 de la ida frente a Real Madrid y meterse también entre los ocho mejores. Los cruces de Cuartos de Final, que se jugarán en Portgual a partido único, serán: Atalanta vs Paris Saint Germain (el miércoles), Leipzig vs Atlético Madrid (jueves), Barcelona vs Bayern Munich (viernes) y Manchester City vs Lyon (sábado) REINICIÓ EN URUGUAY El inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura marcó ayer la reanudación del fútbol profesional en Uruguay. Rentistas igualó 1-1 con Liverpool y es líder con 10 puntos. Además jugaron: Cerro 1-0 Plaza Colonia, Danubio 1-3 River Plate y Defensores Sporting 0-2 City Torque. Y al cierre de esta edición lo hacían Deportivo Maldonado vs Cerro Largo y Fénix vs Progreso. Hoy domingo, Boston River recibe a Wanderers y luego, desde las 15.00, se disputa el clásico entre Nacional y Peñarol (transmite TyC Sports). FINAL EN LA MLS Con un gol del argentino Sebastián Blanco y con Diego Valeri también como titular, Portland Timbers venció 2-1 a Philadelphia y avanzó a la final del certamen que la liga estadounidense de fútbol (Major League Soccer) está desarrollando en Orlando. El partido por el título será el martes frente a Orlando City, que en semifinales batió 3-1 a Minnesota con un doblete del portugués Luis Nani y el ingreso del defensor argentino Rodrigo Schlegel en la segunda parte.



