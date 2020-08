La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Breves: Deportivas

9 de Agosto de 2020







PODOROSKA EN PRAGA Después de haber superado la clasificación en el Abierto de Palermo, Nadia Podoroska busca repetir en Praga, donde tiene continuidad el WTA Tour y la rosarina comenzó pisando con fuerza: venció 6-3 y 6-0 a la belga Yanina Wickmayer. En segundo turno hoy jugará frente a la alemana Tamara Korpsach. US OPEN: MÁS BAJAS La tenista ucraniana Elina Svitolina (5ª del ranking mundial) y la holandesa Kiki Bertens (7ª) también confirmaron que, a raíz de la pandemia de coronavirus, no participarán del US Open, cuyo inicio está programado para el 31 de agosto. Se suman así a la australiana Ashleigh Barty, actual N° 1 de la WTA. Y también a una larga lista de tenistas varones que encabeza el español Rafael Nadal. F1: POLE PARA BOTTAS El dominio de Mercedes continúa en la Fórmula 1, que este fin de semana está disputando la quinta fecha de la temporada en Silverstone, conmemorando además el 70º aniversario de la categoría, cuya primera carrera se realizó en este circuito. El viernes, el británico Lewis Hamilton fue el mejor en los entrenamientos y, ayer, la pole position quedó para su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, quien sobre el final de la Q3 logró bajar el tiempo del séxtuple campeón. La carrera se pondrá en marcha hoy a las 11.10, hora argentina. MOTO GP: ZARCO AL FRENTE El francés Johann Zarco se quedó con la clasificación del Moto GP en el circuito de Brno, escenario de la tercera fecha de la temporada. En tanto, el francés Fabio Quartararo y el italiano Franco Morbidelli fueron los escoltas. La final se disputará hoy desde las 9.00 (hora argentina) sin la presencia del español Marc Márquez, quien debió someterse a una nueva cirugía tras la lesión que sufrió por la caída que protagonizó en la primera fecha. LEONAS A PINAMAR El entrenador del Seleccionado Femenino de Hockey sobre Césped, Carlos Retegui, convocó a 28 jugadoras para realizar una concentración en Pinamar desde el lunes. Las Leonas, que se encuentran en la cuarta semana de prácticas en el CENARD, luego de que el Gobierno autorizara a los atletas olímpicos a retomar la actividad, viajarán mañana hacia a la costa atlántica para llevar adelante una serie de entrenamientos que serán parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. BOCA SE ARMA FUERTE Después de confirmar a Gonzalo García como entrenador, Boca Juniors comenzó a delinear su plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional y anunció al base Nicolás De los Santos y al tirador Leonel Schattman. Además, tendría asegurada la continuidad de los aleros Adrián Boccia y Federico Aguerre. En tanto, el tetracampeón San Lorenzo de Almagro arregló a Silvio Santander (asistente técnico de Sergio Hernández en la Selección Argentina) como nuevo entrenador y, además, incorporó a Jonathan Maldonado, Nicolás Romano y Kevin Hernández. FAGGIANO, A LA ACB El base Lucas Faggiano fue confirmado como refuerzo del Gipuzkoa Basket, equipo que ascendió a la máxima categoría del baloncesto español y que será dirigido por el también argentino Marcelo Nicola. En su última temporada, el armador bahiense promedió 14,3 puntos y 5,5 asistencias en el Baurú de Brasil.



Breves: Deportivas

9 de Agosto de 2020

