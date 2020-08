DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 10/ago/2020 - 09:10

Edición Digital El Tiempo en Campana 15ºC Nubes dispersas por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/ago/2020 Rincón Tuerca







PRESENTADA: Juan Viana y la Chevy del Mammarella Racing protagonista de la Clase A del Procar4000.El piloto de José C. Paz corrió en la primera fecha del campeonato 2020 con uno de los autos mejores presentados de la Clase A del Procar4000. Juanito" Vaina estuvo presente en la primera fecha del campeonato 2020 de la Clase A del Procar4000 que se llevó a cabo entre el 29 de Febrero y 1 de Marzo en el Circuito 7 del Autódromo de Buenos Aires donde logró cerrar el "top-ten" en la final del domingo cuando esto arranque estaras ya para correr. COMPROMETEMOS: Lo dijo Ricardo "Caito" Risatti, que dio su punto de vista sobre el retorno del automovilismo. El piloto de Laboulaye realiza entrenamientos en karting mientras espera por el regreso del deporte motor.Ricardo "Caito" Risatti esta temporada compitió en Top Race en la fecha apertura disputada en Concepción del Uruguay y subió al podio, además fue confirmado piloto del equipo Midas Carrera Team en Súper TC2000 donde compartirá el equipo con Valentín Aguirre. COMENZAR: En el taller se puede observar el karting casi listo para comenzar cuando la situación lo decide y allí esta todo el trabajo que lentamente fue realizando en sus tiempos tras sus ganas de repetir aquellos momentos donde su paso en el karting le dieron resultados hasta llevarlo a ser protagonista en la categoría PAKO .Hoy es cierto que lo encuentra a Mario Martinez desde otro lugar con su familia y con otros tiempos como para ir a probar como le gusta y sabedor de estas cuestiones,igual intentara llegar por aquello de que el amor es mas fuerte el flaco probara una nueva posibilidad con la probalidad de hacerlo en la categoría Kart Plus. CUPO: Las pruebas habilitadas en la provincia de Misiones han tenido cupo completo. Rally; Motocross, Autos y Karting giraron en diferentes trazados.La actividad deportiva se incrementó notablemente luego de conocerse que la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) presentó el protocolo para la vuelta del karting y del Misionero de Pista. MOTOS: El Autódromo de Oberá volvió a recibir a las motos del Superbike Argentino y estuvo girando Diego Zapaya, Jorge Álvarez y Oscar Beber y desde Alem se sumó Damián Gauna, quienes siguen su plan de entrenamiento pensando en el inicio del campeonato nacional. También estuvieron varios pilotos del karting misionero: Yonatan Lukoski y Martin Jaskulski quienes aprovecharon la excelente tarde para girar y poner sus máquinas a pista. MOVIMIENTOS: Con el objetivo de dejar lugar para sumar nuevos eventos, el Rally de Turquía se adelanta una semana y se disputará del 18 al 20 de septiembre.El Rally de Turquía adelantará su fecha en el nuevo calendario del Rally Mundial, categoría que reanudará su campeonato en septiembre. El movimiento da lugar a la posibilidad de sumar nuevos eventos en la segunda parte de este año.A pesar de que algunos rumores hablan de que la organización atraviesa problemas económicos, la competencia turca sigue en pie y ahora se disputará una semana antes de lo que se había previsto originalmente. La cita se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, dejando atrás la fecha del 24 al 27 que se había pactado inicialmente. SEÑAL: Hasta el momento los dirigentes encargados de regir los destinos de la categoría de los ciclomotores que realiza y desarrolla su campeonato en el circuito de San Andres de Giles no dieron ninguna señal de que se este trabajando como para pensar en una vuelta a la actividad para esta especialidad del mundo tuerca que se nutre de muchos equipos y pilotos que aguardan cuales serán. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. GESTIONES: Te diría complicado y sin grandes posibilidades de hacer un campeonato basado en lo que uno va recogiendo en este momento del motocross y por los tiempos que nos quedan para encarar un torneo La verdad que en este punto estamos viendo ,en mi caso ya estuve haciendo gestiones con las autoridades correspondiente dado en que como estamos al aire libre en el medio de un campo, entiendo que con el correspondiente protocolo se podría permitir al menos poder probar con el distanciamiento correspondiente y empezar como para que los pilotos entrene y nosotros poder en parte solventar el mantenimiento del circuito algo que aun no se pudo conseguir y veremos en los próximos días que puede ocurrir, lo dijo Juan Belaustegui dueño del circuito de Zarate. APROVECHAR: El Automóvil Club Misiones aprovecha la pausa de la actividad deportiva fuerte, a pesar de contar con pruebas libres con turnos, para cumplir obras necesarias en el predio del Autódromo Rosamonte de Posadas. El foco principal está puesto en los desagües, de imprescindible mantenimiento en una región con clima subtropical sin estación seca. NUEVO: Tito Bessone, Director General del equipo de TN, confirmó que los trabajos en el nuevo Corolla para Santero están muy avanzados El equipo Toyota de Turismo Nacionalde piensa en el regreso del automovilismo y trabaja en dos frentes. Por un lado en el Corolla de Julián Santero, que ya ganó este año, y por otro lado en el nuevo modelo. "En el vehículo está trabajando, con la gente que está autorizada para hacerlo, Gaby Rodríguez". Así se lo informó "Tito" Bessone. PUBLICIDAD: La Bandera a cuadros de la Fórmula 1 llevará publicidad para recaudar fondos con fines benéficos La Fórmula 1 anunció que empezará a recaudar dinero con fines benéficos a base de vender espacios en la bandera a cuadros que se usará para finalizar las carreras del campeonato 2020. Este particular metodo publicitaria regurá a partir de la primera carrera del campeonato, el primer fin de semana de julio, en el Red Bull Ring de Austria. OPORTUNIDAD: La pandemia le puso una pausa a la vida entera en la República Argentina, más no a los proyectos deportivos del piloto santafesino Antú Sosa Ramos, quien en el mes de marzo realizó una prueba en el Autódromo Roberto Mouras con un Ford Falcon del equipo Oyhanart Competición, comenzando un preparativo para un debut que estaba previsto en el turismo 4000 argentino para el mes siguiente, todo ello detenido por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. CONDOLENCIAS: Lamentablemente no siempre las noticias que debemos traerles son buena nos dejó Mariano Donamari El piloto de Zárate, de enorme campaña en el TC Regional y el TC Bonaerense fue un apasionado del automovilismo y transmitió a sus hijos estos valores siendo una familia abrazada a la pasión fierrera. Tras un breve y exitoso regreso a la Clase A en 2019, los Donamari se preparaban para regresar al TC Bonaerense. NEGRO: El equipo de Fórmula E de Mercedes siguió el ejemplo de su par de F1 y presentó el diseño anti racismo de su automóvil completamente negro, como parte del compromiso de la compañía en la lucha por la diversidad. La decisión de Mercedes de pintar el W11 en negro fue por una razón más digna que la estética, es como un símbolo de la postura de la marca en contra del racismo y la desigualdad, que en la F1 tiene como bandera a su piloto estrella Lewis Hamilton. EMPATÓ: Lewis Hamilton consiguió una nueva conquista en el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1 y empató un récord de Michael Schumacher. En el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1 disputado este domingo, Lewis Hamilton ganó su octava competencia en el Hungaroring y empató un record de Michael Schumacher. Se trata de la cantidad de éxitos en un mismo trazado, ya que el alemán también consiguió ocho victorias en el circuito de Magny Cours. Schumacher ganó en ocho oportunidades en el circuito francés de Magny Cours: lo hizo por primera vez en 1994 (Benetton), luego en 1995 (Benetton), 1997 (Ferrari), 1998 (Ferrari), 2001 (Ferrari), 2002 (Ferrari), 2004 (Ferrari) y 2006 (Ferrari). DAKAR: Si bien nunca dejo de trabajar en el armado del cuatriciclo de Pablo Copetti por parte del equipo de el campanense Carlos Devesa los trabajos fueron siguiendo desde el primer día de este año 2020.El equipo nunca dejo de desarrollar los trabajos que se implementaron desde el conocimiento y la experiencia y ya esta todo encaminado para ser parte del próximo DAKAR que una vez mas los tendrá como protagonista en tierras extranjeras y la perseverancia de toda esta estructura hace pensar que hay mucho animo esperando este emprendimiento del cual mucho saben y conocen por tantos kilómetros realizado en los diferentes pisos que recorrió esta competencia tan particular de nivel mundial que tanto Devesa como Copetti ya mostraron sus capacidades. AUTORIZADO La CAF autorizará a Josito Di Palma a correr con Ford . El de Arrecifes es probable que se sume al equipo Catalán Magni Motorsport Josito Di Palma será autorizado a correr con Ford. El piloto de Arrecifes recibirá en las próximas horas la autorización correspondiente por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC. Di Palma envió hace días la nota donde solicitaba autorización para competir con la marca del ovalo. Si bien todavía no hay información oficial, la tarde de mañana se convertirá en la tarde esperada por Josito. KARTING: Los pilotos sanjuaninos se siguen preparando para el retorno a la actividad pos pandemia. Entrenaron en el kartódromo "La Pista Kart" del departamento Pocito. El fin de semana pasado habían probado en el Complejo de Velocidad Albardón. Ahora, fue el turno para estos dos deportistas reconocidos a nivel nacional de entrenar en el predio pocitano. En este caso fueron 36 los pilotos que se presentaron, destacándose las presencias de los reconocidos deportistas: Facundo Della Motta, Fabián Flaqué, Juan Cruz Roca, Gabriel Abarca y Gastón Pasten, entre otros. Los competidores se dividieron en categorías escuela, iame, 110cc, 125cc, 150cc, Rotax y DD2. DETALLES: Campeones adelantó oportunamente la nueva apuesta del SARR, South American Rally Race, para la 2da edición de la carrera que marcó un hito del rally raid en la región. La presentación oficial se realizará el 15 de agosto con un programa televisivo que se transmitirá en vivo a todo el mundo, pero gran parte de las novedades preparatorias con miras a la cita fijada para febrero de 2021 (del 3 al 13) se reflejan a continuación. EXPERIENCIA Las provincias participantes en la primera experiencia del SARR no quieren estar fuera y es un hecho el paso por San Juan, La Rioja y Catamarca. Además, el evento que convoca tripulaciones y equipos de carrera de varios países esta vez se dará mayor exposición a las ciudades capitales. Pero no sería el único cambio. Campeones puede asegurar que se encuentra cerca un acuerdo para que la carrera extienda sus dominios también a la provincia de Salta. ENTRENAMIENTO El Gran Premio de Emilia Romagna, por la 13º fecha del Mundial de Fórmula 1 2020, contará con una innovación por cuestiones de logística, al parecer, pero que no sería descabellado pensar en un formato similar en el futuro. El cronograma de la competencia en el circuito de Imola, que volverá a acoger a la categoría después de 14 años, contará con solo dos días de actividad; el sábado 31 de octubre, con una tanda de entrenamientos de 90 minutos y la posterior clasificación, y el domingo 1 de noviembre, con la carrera. TARTARA COMPETICION: Repuestos nuevos y usados, elementos de competición, mecanizados en blocks y tapas, indumentaria, preparación y reparación de motores y cajas, atención de autos completos, banco de pruebas para motores, banco de pruebas a rodillos para autos, amortiguadores especiales. Ruta 193 km 6,5 Zarate Bs As. Tel 03487437979 SE SUMARSE: Ludmila Rodríguez tiene ganas de sumarse a la TC 1600 de ALMA. La idea era correr este año pero la cuarentena frenó esa posibilidad y ahora está analizando hacerlo en 2021. De concretarse será otra mujer que formará parte del parque automotor de la categoría. Con antecedentes en karting, la piloto de Campana está trabajando para poner en pista un Fiat 600 TRABAJAR Con antecedentes en karting, la piloto de Campana está trabajando para poner en pista un Fiat 600 para debutar en la TC 1600. La idea era debutar este año pero el Coronavirus, la cuarentena y la suspensión del automovilismo por tiempo indeterminado, hizo que se postergue su presentación en la categoría. COMPRAR En un momento tome la determinación y estuve muy cerca de correr en automovilismo con un auto para la clase 850cc que estuve a punto de comprarlo y finalmente no se hizo el negocio y quedo para otro momento, me acuerdo que el auto era de el chiquito Rotondo que en verdad querida que yo lo manejara pero esto también era una cuestionan de dinero y en ese momento a mi los números no me cerraron como para encarar este proyecto.. lo dijo Ruben Arce.



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-