El Intendente pidió que se sigan respetando los protocolos en los comercios

La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020







Abella también hizo referencia a que el Municipio seguirá controlando las medidas exigidas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En una nueva recorrida por los comercios de la ciudad, el intendente Sebastián Abella pidió actuar responsablemente y seguir respetando los protocolos sanitarios por el COVID-19. "Estamos viviendo momentos difíciles que nos exige mayor responsabilidad individual y colectiva respetando y haciendo respetar las medidas de prevención porque es la única manera de cuidarnos y cuidar a nuestras familias y seguir avanzando hacia nuevas flexibilidades", sostuvo Abella. Durante las visitas a distintos negocios, el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses, reiteró el compromiso del Municipio de seguir realizando controles estrictos en los comercios que ya pudieron abrir sus puertas como también de seguir trabajando y gestionando para que vuelvan a funcionar los que todavía no pudieron. "Gracias al esfuerzo de todos los campanenses conseguimos muchos avances en la apertura de la cuarentena pero sabemos que todavía hay comercios que no pudieron volver y, por ellos, no debemos aflojar ni relajarnos. Tenemos que ser solidarios porque todavía queda mucho por delante", concluyó el jefe comunal. SALIDAS RECREATIVAS Ante esta realidad, el Intendente recordó a los vecinos la importancia de salir de sus casas siempre con tapabocas y respetar el distanciamiento social. "Son dos medidas fundamentales y muy eficaces para minimizar la propagación del virus", dijo. Y, finalmente, reiteró la recomendación de no utilizar el mobiliario urbano ni los juegos de las plazas.

Abella recorrió comercios y conversó sobre el cumplimiento de los protocolos.



El secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses, acompañó al jefe comunal en la recorrida por el centro de estética Bella.



