La UOM y Tenaris pasaron a un nuevo cuarto intermedio

Ayer continuó la segunda audiencia por el acta de suspensiones en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las partes volverían a reunirse hoy. La tensa negociación que mantienen la Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Tenaris en el marco de la renovación del acta de suspensiones tuvo ayer otra jornada sin avances, a pesar de otras largas horas que las partes estuvieron reunidas ayer a través de una plataforma online. La segunda audiencia que se da en este conflicto que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación había comenzado el jueves pasado, pero tuvo ayer un segundo cuarto intermedio, por lo que continuaría hoy, según pudo saber La Auténtica Defensa entre el hermetismo que reina en ambas partes. Desde la empresa, dada la crisis actual por la pandemia, han manifestado su posición de abonar solamente el 50% del salario al trabajador suspendido, mientras que el gremio ya rechazó "de plano" esa posibilidad en lo que fue la primera audiencia de este conflicto. La anterior acta de suspensiones venció el pasado 31 de julio y marcaba que los trabajadores de la planta industrial de nuestra ciudad recibían el 80% de su salario en las jornadas que no concurrieran a desempeñar sus tareas. En la primera audiencia de este conflicto, realizada el pasado lunes 3 de agosto, el Ministerio de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días a raíz de la denuncia de la UOM respecto a más de 150 despidos en empresas contratistas de Tenaris. Por ello, la cartera laboral "intimó a las empresas Menéndez Hnos SA, Fumistería Serscay SRL y COMIBOR SA a dejar sin efectos los despidos producidos". A su vez, en las últimas horas también se habría disparado el conflicto existente por problemas con empleados contratados en Scrap Service, filial de Tenaris que había quedado fuera de la conciliación obligatoria. Incluso, algunos de estos trabajadores no habrían podido ingresar a sus puestos, lo que habría derivado en medidas de fuerza dentro de este sector. Sin embargo, por el hermetismo que cubre esta negociación entre la UOM y Tenaris, esto no pudo ser confirmado por ninguna de las partes.

