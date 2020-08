La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Campanenses de Primera:

Leonardo Sigali volvió a los entrenamientos







Fue parte de los trabajos que Racing realizó ayer en el predio Tita Mattiusi. En cambio, tanto Arzura como Solís no serán tenidos en cuenta en River y Boca, respectivamente. La mayoría de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol volvió ayer a los entrenamientos presenciales después del parate que había impuesto el avance de la pandemia de coronavirus. Luego de realizarse los hisopados correspondientes entre jueves y sábados, los jugadores se reencontraron con la redonda, el verde césped, sus compañeros y entrenadores. En cuanto a los campanenses que participan de la Primera División del fútbol argentino, Leonardo Sigali fue el único que retomó las prácticas. El defensor de Racing Club estuvo presente en el predio Tita Mattiusi de la institución y fue parte del grupo de jugadores que se movió en el primer turno en la cancha 3 (solo se permiten seis jugadores por cancha). Así, el futbolista de nuestra ciudad compartió trabajo con Eugenio Mena, Iván Pillud, Mauricio Martinez, Nery Domínguez y Leonel Miranda bajo el acompañamiento del director técnico Sebastián Beccacece. En cambio, los otros dos campanenses que son parte de equipos de la Liga Profesional no tuvieron la suerte de retomar los entrenamientos presenciales. El mediocampista Joaquín Arzura quedó fuera de la lista de convocados de Marcelo Gallardo y deberá buscar una salida de River Plate, tal como se especulaba. Todavía tiene un año de contrato con el Millonario, que buscaría rescindir su contrato, dado que para cederlo a préstamo debería renovarle hasta finales de 2022. Una situación similar atraviesa Nazareno Solís, quien no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. El atacante ya se imaginaba esta posibilidad y por ello, desde el final de su préstamo con Aldosivi, evaluaba opciones. Claro está: la incertidumbre que generó la pandemia de coronavirus ha afectado también al mercado de pases.



RACING TRABAJÓ EN EL PREDIO TITA MATTIUSI SE DETECTARON MÁS POSITIVOS También hubo "idas y vueltas" con los casos de Gonzalo Montiel y Fabricio Bustos. En las últimas horas se fueron confirmando más positivos entre los futbolistas que fueron testeados antes de retomar los entrenamientos (ayer se realizaron exámenes serológicos). En Racing Club, por ejemplo, se confirmaron los casos de Alexis Soto, Thiago Banega y Juan José Cáceres. Y también del preparador físico Martín Bressán y el kinesiólogo Rosendo Regueiro. Los dos clubes que más futbolistas afectados tienen hasta el momento son Argentinos Juniors y Godoy Cruz, con cuatro cada uno. En el Bicho, antes de los testeos, habían dado positivos Gabriel Florentin (ya recuperado) y Daniel Saggiomo, mientras que el fin de semana se sumaron Lucas Ambrogio, y David Zalazar. En tanto, en el Tomba se dieron con anterioridad los de Valentín Burgoa, Agustín Álvarez, Marcelo Freites y Agustín Manzur. Con tres jugadores contagiados figura también Banfield, tras los positivos de Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares, detectados todos el último fin de semana. Por su parte, Vélez Sarsfield tuvo dos (Ricardo Álvarez y Thiago Almada). La misma cantidad suma Independiente, que ya conocía el caso de Mauro Molina y agregó luego el de Fabricio Bustos (quien posteriormente se sometió a otro teste PCR de manera privada y dio negativo, pero igualmente quedará aislado). En Tigre, que reinició los entrenamientos por su participación en la Copa Libertadores, Agustín Cardozo había sido confirmado a principios de junio y en los testeos del pasado jueves dieron positivo Diego "Cachete" Morales e Iván Bolaños. En River, que tiene aislado al arquero juvenil Ezequiel Centurión (caso confirmado el jueves), ayer dio positivo Gonzalo Montiel en el examen serológico. Pero el defensor se sometió luego a un nuevo PCR y volvió a dar negativo, por lo que hoy se sumaría a los entrenamientos. En tanto, Boca Juniors sigue con Agustín Almendra como único contagiado. Otros casos positivos detectados en los testeos previos fueron los de Mauricio Duarte (Defensa y Justicia) y Mauricio Guzmán (Estudiantes de La Plata). En cambio, Manuel Guanini (Newells) había dado positivo antes de viajar a Rosario. Mientras que Patronato anunció el contagio de un juvenil cuyo nombre no trascendió. #Campanenses Leonardo Sigali (Racing) fue el único futbolista de la ciudad que retomó los entrenamientos presenciales. Lamentablemente, ni Nazareno Solís (Boca) ni Joaquín Arzura (River) serán tenidos en cuenta por Russo y Gallardo. pic.twitter.com/uvowviO2cM — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 11, 2020 #Campanenses El delantero Adrián Martínez ingresó a los 32 del ST en el duelo que su equipo, Libertad, igualó 1-1 con 12 de Octubre. El Gumarelo resignó la cima del campeonato paraguayo tras un reinicio sin tanta efectividad: acumula un triunfo, un empate y dos derrotas. pic.twitter.com/JgHLfFMwOH — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 10, 2020 #Campanenses Marcelo Gallardo dio la lista de convocados de River para la reanudación de los entrenamientos y no figura Joaquín Arzura, a quien le queda un año de contrato con el Millonario. Tampoco está entre los citados Alan Picazzo, de último paso por Villa Dálmine. pic.twitter.com/aJ8idUbLLt — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 10, 2020

