Otro intento de estafa con el IFE

Lo denunció una vecina a La Auténtica Defensa. Quisieron que se dirija a un cajero automático a sacar el dinero y hasta le asignaron un turno en Anses. No es el primero ni tampoco será el último. Por eso, hay que estar atentos y ante cualquier sospecha, cortar la comunicación y llamar a la Policía. Eso hizo una vecina de la ciudad cuando intentaron engañarla con el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): si hasta le asignaron un falso turno en la Anses. El audio llegó este lunes a la redacción de La Auténtica Defensa. Una mujer contaba cómo la habían llamado para intentar engañarla con un supuesto pago del IFE. Pero la víctima no se dejó engañar y, asesorada por las autoridades, quiso compartir su caso para que no le pase a ningún otro vecino. "Me acaban de llamar al celular de un número privado una persona diciendo que era un abogado de la Anses, que yo tenía que cobrar el IFE y que tenía que ir a un cajero automático, que ellos me iban a llamar cuando estuviera en el cajero para darme el número del IFE", relató la mujer a La Auténtica Defensa. Asimismo, la persona del otro lado del teléfono le indicó que tenía asignado un turno a las 11:30 horas de hoy en las oficinas locales de la Anses, adonde tenía que llevar cierta documentación. "Quedamos así, pero obviamente no por hacerles caso sino para cortar la comunicación", dijo la mujer, que de inmediato se comunicó primero con la Anses, desde donde le informaron que se trataba de un intento de estafa, y luego al 911. Allí dejó radicada la denuncia. Lo más llamativo es que apenas 15 minutos después de la misteriosa comunicación, lo llamaron a su esposo con el mismo relato relacionado al cobro del IFE. "Comento esto como para avisarle a la gente que no se acerque al cajero automático si se lo piden, que esto es una estafa", expresó la víctima. Desde que se implemen-tó el IFE, han sido varias las denuncias locales y en todo el país sobre intentos de estafa. A principios de este mes, una banda de presuntos estafadores, integrada por dos presos del penal de Cruz del Eje y una mujer, fue desbaratada en tras una investigación en la que se determinó que por teléfono se hacían pasar por empleados de la Anses para hacerles creer a sus víctimas que habían sido beneficiadas con el plan y de esa manera robar sus datos bancarios para vaciar sus cuentas. De esta manera, los damnificados eran convocados a los cajeros automáticos, donde los estafadores les solicitaban datos personales, como las claves de acceso a las cajas de ahorro, para así poder disponer del dinero de sus cuentas.

Otro intento de estafa con el IFE

