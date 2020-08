La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

11 de Agosto de 2020







DEBATE POSTERGADO El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para el 2021, a raíz de la pandemia del coronavirus. "Si no hubiéramos tenido pandemia se iba a debatir este año", explicó el funcionario sobre la iniciativa que había sido una promesa de campaña de Alberto Fernández, luego ratificada en los discursos de asunción y apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El 1 de marzo, el jefe de Estado prometió que el proyecto iba a ser enviado en los siguientes 10 días, pero esto nunca ocurriría ya que esa misma semana toda la atención del Gobierno pasó a enfocarse en la expansión a nivel mundial del coronavirus, cuyo desembarco en el país era por entonces inminente. SE VIENE EL TERCERO Esta semana el Gobierno nacional comienza a pagar la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia (IFE), el programa que se implementó con el inicio de la pandemia de coronavirus para asistir con 10 mil pesos a los sectores informales, los más castigados económicamente por la cuarentena. Las dos primeras versiones llegaron a 8,8 millones y 7,8 millones de personas, respectivamente (incluyendo los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo); y se espera que la actual alcance a un número cercano a los siete millones. PÉRDIDAS En el segundo trimestre, donde mayor impacto se registró por la pandemia del COVID-19, YPF registró una pérdida total de $ 85.000 millones, según informó en un comunicado. De la misma, alrededor de dos tercios -$ 57.000 millones- se explicaron por deterioro de activos. Con una redacción que busca empujar el incremento de precios que el Gobierno tiene en estudio, el comunicado apuntó que la cuantiosa pérdida se "generó principalmente por la caída de los precios tanto a nivel mundial como local". Con respecto a la caída en la demanda, la petrolera informó un panorama ya conocido, pero no por ello menos grave. "Las ventas de naftas cayeron un 85% en la última semana de marzo y a partir de ese momento fueron repuntando gradualmente estabilizándose en el mes de julio con una caída de entre 40% y 45%. E n el caso del gasoil, llegó a tocar una caída máxima del 50% para luego estabilizarse en torno a un a caída del 2 0% en las últimas 10 semanas". Esta caída en las ventas provocó que los ingresos de la compañía alcanzaron los $ 134 .000 millones durante el segundo trimestre, un 17% menos que en el segundo trimestre de 2019. DE REGRESO Con estrictos protocolos, más de 10.400 alumnos de 14 departamentos de San Juan regresaban a partir de este lunes a clases, convirtiéndose la primera provincia que experimenta la reanudación del ciclo lectivo en el país luego de cinco meses, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Según explicó el ministro de Educación de San Juan, Felipe de los Ríos, los alumnos que regresan a clase son los de los últimos años tanto del nivel primario (el sexto grado en el caso de esta provincia), del nivel secundario simple y de adultos, y los de capacitación profesional. De los Ríos señaló los cursos "fueron divididos en partes iguales y mientras una de ellas realizará el curso presencial, el otro continuará con la educación en la distancia".

11 de Agosto de 2020

