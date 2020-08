La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Alberto Fernández aseguró que en la sociedad "no hay más lugar para la violencia de género"







El presidente encabezó un acto en la quinta de Olivos sobre perspectiva de género y la Obra Pública y recordó que "Ayer Micaela García habría cumplido 25 años". El presidente Alberto Fernández remarcó la necesidad de terminar con la violencia de género y aseguró que en la sociedad "no hay lugar para los violentos". "Cuanto más posibilidades damos en la diversidad y cuanto más achicamos las diferencias entre hombres y mujeres, estamos haciendo una sociedad mejor", sostuvo Fernández. Y agregó: "Ayer Micaela García habría cumplido 25 años. La que dio nombre a la Ley Micaela. Esa ley nos obliga a reflexionar para terminar con la violencia de género". "No estamos considerando los trabajos que las mujeres día a día desarrollan con sus familias o con los adultos mayores. Por imperio de lógicas machistas o patriarcales nunca fueron valoradas como debieron ser valoradas", remarcó el Presidente. "El trabajo de cuidado de las mujeres es lo que hace a los seres humanos mejores seres. Nosotros somos el resultado del amor de nuestras madres. Nunca remunerado y nunca reconocido. Hoy es día es necesariamente reconocido y remunerado. Digo esto para que nos demos cuenta todo lo que nos falta", consideró.







