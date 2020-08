La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 No sólo se trata de comida







Socios de la UIC avanzan con una campaña de donación de juguetes y golosinas para acompañar a ARCA En el marco de los festejos del Día de la Niñez, socios de la Unión Industrial de Campana comenzaron una campaña de apoyo a la organización local denominada ARCA (Red Solidaria de Alimentos), con la cual algunos de los miembros empresarios y pymes ya vienen trabajando con el apoyo de la compra de alimentos como la empresa Tecno Logisti-K SA, Inmatel, Vileni y Plaza Hotel entre otros. En este caso la campaña está dirigida a la compra de juguetes y golosinas para ser repartidos en distintos comedores y merenderos de la ciudad durante los festejos del Día de la Niñez durante el mes de Agosto. "NO SOLO SE TRATA DE COMIDA" es uno de los lemas llevados a cabo en defensa de los derechos de la infancia. Por su parte el presidente de la entidad local, Charly Schneider, también socio de la UIC, manifestó que "vivimos en un momento difícil para todos, no solo para los que nunca tuvieron nada, ahora durante la pandemia se sumó una clase históricamente trabajadora, que siempre pudo rebuscársela, sin pedir nada; y en este momento se encuentra en problemas, no tiene acceso a un trabajo que tenga o no que ver con su oficio". Los interesados en participar pueden llamar comunicarse al Facebook ARCA @RedSolidariaAlimentos). Tambien se recibiran donaciones en la sede de la UIC: 25 de Mayo 831- 1er Piso.







