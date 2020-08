La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Aniversario del Rotary Club Campana







El 10 de Agosto de 1939 comenzaba a existir Rotary Club Campana. Hoy, 81 años más tarde, la entidad rotaria campanense ha recorrido un largo camino de servicio a la Comunidad, que continúa en el presente. Si bien la misma puso siempre un especial énfasis en el apoyo a la educación de los jóvenes campanenses, ello no fue obstáculo para que durante su larga trayectoria no haya atendido otros temas urgentes que el momento requería. Quienes hoy integran el Club, que tienen los mismos ideales y las mismas ganas de aquellos que los precedieron, rinden homenaje a los muchos socios que durante estos 81 años han honrado con su trabajo desinteresado y pleno de sensibilidad social, el orgullo de llamarse "ROTARIOS". En esta celebración no se puede dejar de lado a la comunidad de Campana, que siempre estuvo junto a Rotary Campana, para apoyar sus proyectos de servicio y comprometerse con su ayuda al éxito de tantas iniciativas que después fueron concretas realidades. Y cuando se habla de comunidad de Campana, están incluidos en la misma los vecinos de la ciudad, así como las empresas que igual que los medios periodísticos han sabido demostrar su Responsabilidad Social Empresaria en múltiples oportunidades. También incluye al Municipio de Campana que permanentemente ha estado al lado del Club para ayudar en lo que fuera necesario. El presente y el futuro, encuentran a Rotary Club Campana trabajando con las mismas ganas de siempre y tratando de honrar el pensamiento de Paul Harris, fundador de Rotary Internacional, "Los esfuerzos individuales pueden volcarse a las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben dedicarse al servicio de la humanidad".





