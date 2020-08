La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 NotiCMR:

11 de Agosto; Día del Nutricionista

Por Lic. Irina Reboni











Irina Reboni

¿Qué funciones cumplen los Nutricionistas? ¿Qué pueden enseñarnos? ¿Cuándo es recomendable realizar una consulta? La mayoría de las personas no saben todas las funciones que cumple un Nutricionista, sólo asisten a la consulta cuando un médico los deriva debido a alguna alteración en el laboratorio o simplemente "porque quiere hacer bajar de peso". En el día del Nutricionista quería contarles qué hacemos nosotros en los distintos ámbitos, ya que NO SOLAMENTE elaboramos planes alimentarios, sino que también desarrollamos nuestra profesión en el control de calidad de productos alimentarios, en empresas de la industria alimentaria, en el control de la elaboración de viandas para colectivos de larga distancia o catering aéreos, en restaurantes cuidando que los cocineros realicen sus actividades bajo las buenas prácticas de manufactura o en los comedores escolares/empresariales trabajando desde el sector gastronómico. Otra función es la educación alimentaria y es la que hoy vengo a contarles ya que es nuestra función principal en el ámbito social. Enseñar a la población a comer, a tener hábitos saludables, a cuidar nuestro cuerpo ya que es el único que tenemos!! Una adecuada alimentación permite evitar enfermedades, mejorar nuestra calidad de vida, fortalece nuestro sistema de defensa (inmunidad), regulariza nuestro ritmo evacuatorio, previene migrañas o las reduce, mejora las alergias alimentarias, regula el peso corporal, previene fracturas, entre mil opciones más. Entonces una consulta al nutricionista puede darse en cualquier momento de la vida, lactancia, alimentación complementaria (primeras comidas del bebé), niñez, adolescencia, adultez, embarazo, menopausia/andropausia. O bien en enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, colon irritable, celiaquía, insuficiencia renal, hígado graso, hipotiroidismo, hipertiroidismo, trastornos de la deglución, ACV, infartos cardíacos, bajo peso/desnutrición, cálculos vesiculares o renales, anorexia, bulimia, osteopenia u osteoporosis, la lista es interminable. También en deporte ya que cada disciplina tiene sus propios requerimientos calóricos para lograr un rendimiento eficiente. Y no olvidemos a aquellos que quieren cambiar su estilo de vida y convertirse en vegetariano o veganos. También participamos en la elaboración de políticas alimentarias a nivel municipal, provincial y nacional. Luchando contra la desnutrición infantil y la obesidad en general. Creamos las tablas nutricionales de cada alimento que se consume. Participamos en estudios de investigación. Somos peritos de justicia en situaciones nutricionales. Y en esta cuarentena trabajamos diariamente en la Concientización acerca del intrusismo profesional que se observa en el ámbito nutricional. Es decir informar (con datos fehacientes/científicamente comprobados) en las redes sociales, en el consultorio, en los medios de comunicación, para evitar que llegue información errónea a la población, cuestión que está muy de moda ya que "influencers" y "modelos" se dedican a "hablar de nutrición" sin título alguno que los avale profesionalmente y es tal la llegada que tienen en cuanto a cantidad de seguidores que son capaces de hacer que compres "un polvo a base de porotos" que te ayudará a bajar de peso o a no absorber las hidratos de carbono que tienen las pastas. Éstas fake news son muy peligrosas para la población, por eso SIEMPRE hay que preguntar al nutricionista matriculado quien ha estudiado por 5 años todos los aspectos sobre la nutrición humana en detalle, y continuamos capacitándonos día a día, la nutrición es dinámica. Los espero en el Centro Médico Rawson, Rawson 67. Licenciada Irina Reboni (MP 1469) – Coord. Equipo Nutrición Centro Médico Rawson (CMR). Instagram profesional @mireh_salud

